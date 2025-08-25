Sgomberato un accampamento abusivo nella spiaggia libera di Laigueglia

Laigueglia. Questa mattina con un’azione congiunta Polizia Locale di Laigueglia, Commissariato Polizia di Alassio, Capitaneria di Porto di Alassio-Loano, è stato sgomberato un accampamento abusivo nella spiaggia libera di levante ed identificato gli occupanti.

“Ringrazio le forze dell’ordine, gli operai del Comune, gli operatori della Sat, la vigilanza privata e tutti i soggetti, che si sono impegnati in questa operazione di tutela dell’area demaniale – commenta il sindaco Giorgio Manfredi – Le spiagge libere non sono terra di nessuno, sono patrimonio di tutti e devono poter essere fruite da tutti con ordine e rispetto. Tutti hanno il diritto di trovarle libere e pulite, di fruirne per la balneazione e l’elioterapia, ed il dovere, al termine delle attività, di liberare e ripulire lo spazio occupato. Bivacchi notturni, presidi stabili e abbandono di rifiuti sono attività abusive e dannose che devono essere punite e sanzionate”.

“La Polizia Locale e i Carabinieri avevano già compiuto in zona diversi controlli. Il problema degli accampamenti abusivi non è solo di Laigueglia, ma purtroppo condiviso con altre località. Attualmente la spiaggia è stata liberata, nei limiti di tutte le altre incombenze e attività saranno attivati regolari i controlli per dissuadere nuovi insediamenti abusivi”, si legge in una nota del Comune.