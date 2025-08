Primi test amichevoli per le tre formazioni savonesi che parteciperanno al campionato di Serie D. Il Vado alla prova Vogherese (Serie D), il Celle Varazze in Toscana per la sfida alla Pistoiese (Serie D) mentre per la Cairese test “in famiglia” contro il Novara.

Oggi

Cairese vs Novara (ore 17 al Brin)

Vogherese vs Vado (ore 18 a Voghera)

Domani

Pistoiese vs Celle Varazze (ore 17 a Pievepelago, Modena)