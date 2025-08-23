Serie D, il Vado rompe con la tradizione: ecco la nuova prima maglia

Nuovo look per il Vado. La prima maglia dei rossoblù non sarà con le classiche bande verticali rossoblù bensì con un motivo con tante piccole onde.

Una rottura con la tradizione e la speranza che la nuova maglia sia quella della tanto agognata vittoria del campionato. Perché se le dichiarazioni sono prudenti, il mercato ha rivelato ancora una volta le ambizioni del club del presidente Franco Tarabotto.

Questa mattina test probante contro la formazione Primavera dello Spezia. La formazione iniziale di mister Giorgo Roselli è stata un 3-5-2 con Bellocci; Saltarelli-Bondioli-Messina; Lupinacci; Abonckelet-Gulinelli-De Rinaldis; Vita-Raffini.

La partita è finita 4 a 1 per i rossoblù, due goal per tempo: Raffini e Vita nella prima frazione, Ciccone e Arras nella ripresa.