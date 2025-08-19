  • News24
Test match

Serie D, il Vado batte l’Arenzano in amichevole: a segno Ciccone, Di Giosia e Arras

Tris dei rossoblù in un altro match di preparazione al prossimo campionato

Arenzano. Altro test del Vado in vista dell’inizio della stagione ufficiale. I rossoblù hanno battuto 3-0 l’Arenzano con le reti di Ciccone, Di Giosia e il rigore di Arras.

Per il primo tempo Roselli ha schierato in campo la seguente formazione: Bellocci, Saltarelli, Bondioli, Messina, Lupinacci, Abonckelet, Gulinelli, Ciccone, Viola, Raffini, Vita.

Nella ripresa: Bellocci, Lupinacci (Ndianefo), Bondioli (Sacco), Messina, Ndianefo (Caremoli), De Rinaldis, Pisanu, Ciccone (Pastorino), Di Giosia, Barwuah, Arras.

L’Arenzano di Cocco: Faggiano (Tredici), Andreetto (Viason), Agostino, Lagorio (Botte), Bonanno, Genduso (Thellung), Corengia (Enzi), Bruzzone (Secco), Diakhate (Giorgi), Cicirello (Pastorino), Pelicciari (Damonte).

