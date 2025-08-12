Serie D. Il Celle Varazze perde contro il Milan Futuro, la Cairese batte l’Astrea

Trasferta per il Celle Varazze contro il Milan Futuro allenato dal campione del mondo Massimo Oddo e in cui gioca il figlio di Zlatan Ibrahimovic. La formazione di mister Mario Pisano ha perso 3 a 0. I rossoneri sono stati inseriti nel Girone B della Serie D. Amichevole per le civette disputata a meno di 48 ore dal test vinto 4 a 0 contro la Carcarese (Eccellenza).

Celle Varazze: Mitu, Scarfò, Ciancio, Stanga, Busicchia, Bortoletti, Gnecchi, Giosa, Capra, Insolito, Donaggio. A disposizione: Di Sarno, Vitiello, De Benedetti, Padovan, De Martini, Siracusa, Perata, Freccero, Bovio, Diaz, Akkari. Allenatore: Mario Pisano.

La Cairese dopo lo 0 a 0 contro il Novara (Serie C) e l’1 a 0 al Centallo (Eccellenza piemontese) supera 2 a 1 l’Astrea, squadra dell’Eccellenza laziale che da tradizione svolge il ritiro a Cairo Montenotte. Gialloblù in vantaggio con il nuovo attaccante argentino Reinero al 30′ con un goal di rapina su una verticalizzazione di Graziani. Pareggio ospite di Puggioni al 60′ scaturito da un corner e rete della vittoria firmata da Jebbar abile al 72′ a realizzare il tap in vincente dopo una bella azione corale.

Cairese: Ceppi, Anedda, Anselmo, Boveri, Gargiulo, Gulli. Sava, Graziani G, Reinero, Graziani T, Jebbar. A disposizione: Bressan, Carnesecchi, Bausano, Turco, Carta. Allenatore: Matteo Solari.