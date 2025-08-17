Serie D, il Celle Varazze batte 3 a 1 il Sondrio di mister Marco Amelia

Il Celle Varazze di mister Mario Pisano ha affrontato per la seconda volta una squadra allenata da un campione del mondo del 2006. Dopo la sconfitta contro il Milan Futuro di Massimo Oddo, oggi è arrivata una netta affermazione contro la Nuova Sondrio, squadra guidata dall’ex terzo portiere azzurro Marco Amelia. La formazione lombarda militerà nel Girone B della Serie D.

Il Celle Varazze è sceso in campo con Mitu, Busicchia, Marchetti, Stanga, Ciancio, Gnecchi, Bortoletti, Insolito, Capra, Vitiello, Donaggio. A disposizione: Di Sarno, De Benedetti, Calcagno, Righetti, Szerdi, Padovan, Giosa, Diaz, De Martini e Siracusa.

Le civette si sono imposte con il punteggio di 3 a 1. Tutti i goal sono arrivati nel primo tempo e sono stati firmati da Donaggio e Capra, quest’ultimo autore di una doppietta. Nella ripresa il goal dei padroni di casa.