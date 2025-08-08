Serie D, Girone A: i calendari di Vado, Cairese e Celle Varazze

Il 7 settembre inizia il campionato di Serie D. Le savonesi impegnate in quarta serie sono il Vado, la Cairese e il neopromosso Celle Varazze.

Esordio

La Cairese esordisce contro il Chisola in trasferta. Battesimo di fuoco per il Celle Varazze, che debutterà sul difficile campo del Ligorna. Il Vado ospiterà la Sanremese dopo averla incontrata sette giorni prima in Coppa Italia.

Derby

Il 24 settembre subito Celle Varazze vs Vado. Cairese vs Celle Varazze andrà in scena il 12 ottobre. Il 7 dicembre invece ci sarà Cairese contro Vado.

Format

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

Quando si gioca

La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.

I percorsi di Vado, Cairese e Celle Varazze