Serie D, Girone A: i calendari di Vado, Cairese e Celle Varazze

Il calendario completo della quarta serie

Vado Vs Cairese

Il 7 settembre inizia il campionato di Serie D. Le savonesi impegnate in quarta serie sono il Vado, la Cairese e il neopromosso Celle Varazze.

Esordio

La Cairese esordisce contro il Chisola in trasferta. Battesimo di fuoco per il Celle Varazze, che debutterà sul difficile campo del Ligorna. Il Vado ospiterà la Sanremese dopo averla incontrata sette giorni prima in Coppa Italia.

Derby

Il 24 settembre subito Celle Varazze vs Vado. Cairese vs Celle Varazze andrà in scena il 12 ottobre. Il 7 dicembre invece ci sarà Cairese contro Vado. 

Format

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

Quando si gioca

La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali.

Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle ore 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle ore 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle ore 15.

I percorsi di Vado, Cairese e Celle Varazze

 

CHISOLA CAIRESE 7/9/2025
CLUB MILANO DERTHONA 7/9/2025
GOZZANO ASTI 7/9/2025
IMPERIA VARESE 7/9/2025
LAVAGNESE BIELLESE 7/9/2025
LIGORNA CELLE VARAZZE 7/9/2025
SESTRI LEVANTE SALUZZO 7/9/2025
VADO SANREMESE 7/9/2025
VALENZANA MADO NOVAROMENTIN 7/9/2025
ASTI VADO 14/9/2025
BIELLESE VALENZANA MADO 14/9/2025
CAIRESE LAVAGNESE 14/9/2025
CELLE VARAZZE CLUB MILANO 14/9/2025
DERTHONA SESTRI LEVANTE 14/9/2025
NOVAROMENTIN GOZZANO 14/9/2025
SALUZZO IMPERIA 14/9/2025
SANREMESE LIGORNA 14/9/2025
VARESE CHISOLA 14/9/2025
CAIRESE BIELLESE 21/9/2025
CHISOLA NOVAROMENTIN 21/9/2025
CLUB MILANO IMPERIA 21/9/2025
GOZZANO CELLE VARAZZE 21/9/2025
LAVAGNESE ASTI 21/9/2025
LIGORNA SALUZZO 21/9/2025
SESTRI LEVANTE VARESE 21/9/2025
VADO DERTHONA 21/9/2025
VALENZANA MADO SANREMESE 21/9/2025
ASTI VALENZANA MADO 24/9/2025
BIELLESE CHISOLA 24/9/2025
CELLE VARAZZE VADO 24/9/2025
DERTHONA LIGORNA 24/9/2025
IMPERIA SESTRI LEVANTE 24/9/2025
NOVAROMENTIN LAVAGNESE 24/9/2025
SALUZZO CLUB MILANO 24/9/2025
SANREMESE GOZZANO 24/9/2025
VARESE CAIRESE 24/9/2025
BIELLESE NOVAROMENTIN 28/9/2025
CAIRESE ASTI 28/9/2025
CHISOLA SANREMESE 28/9/2025
CLUB MILANO VARESE 28/9/2025
GOZZANO SALUZZO 28/9/2025
LAVAGNESE CELLE VARAZZE 28/9/2025
LIGORNA SESTRI LEVANTE 28/9/2025
VADO IMPERIA 28/9/2025
VALENZANA MADO DERTHONA 28/9/2025
ASTI CHISOLA 5/10/2025
CELLE VARAZZE VALENZANA MADO 5/10/2025
DERTHONA GOZZANO 5/10/2025
IMPERIA LIGORNA 5/10/2025
NOVAROMENTIN CAIRESE 5/10/2025
SALUZZO VADO 5/10/2025
SANREMESE LAVAGNESE 5/10/2025
SESTRI LEVANTE CLUB MILANO 5/10/2025
VARESE BIELLESE 5/10/2025
BIELLESE SANREMESE 12/10/2025
CAIRESE CELLE VARAZZE 12/10/2025
CHISOLA DERTHONA 12/10/2025
GOZZANO SESTRI LEVANTE 12/10/2025
LAVAGNESE SALUZZO 12/10/2025
LIGORNA VARESE 12/10/2025
NOVAROMENTIN ASTI 12/10/2025
VADO CLUB MILANO 12/10/2025
VALENZANA MADO IMPERIA 12/10/2025
ASTI BIELLESE 19/10/2025
CELLE VARAZZE CHISOLA 19/10/2025
CLUB MILANO LIGORNA 19/10/2025
DERTHONA LAVAGNESE 19/10/2025
IMPERIA GOZZANO 19/10/2025
SALUZZO VALENZANA MADO 19/10/2025
SANREMESE CAIRESE 19/10/2025
SESTRI LEVANTE VADO 19/10/2025
VARESE NOVAROMENTIN 19/10/2025
ASTI SANREMESE 26/10/2025
BIELLESE DERTHONA 26/10/2025
CAIRESE SALUZZO 26/10/2025
CHISOLA IMPERIA 26/10/2025
GOZZANO LIGORNA 26/10/2025
LAVAGNESE SESTRI LEVANTE 26/10/2025
NOVAROMENTIN CELLE VARAZZE 26/10/2025
VADO VARESE 26/10/2025
VALENZANA MADO CLUB MILANO 26/10/2025
CELLE VARAZZE BIELLESE 2/11/2025
CLUB MILANO GOZZANO 2/11/2025
DERTHONA CAIRESE 2/11/2025
IMPERIA LAVAGNESE 2/11/2025
LIGORNA VADO 2/11/2025
SALUZZO CHISOLA 2/11/2025
SANREMESE NOVAROMENTIN 2/11/2025
SESTRI LEVANTE VALENZANA MADO 2/11/2025
VARESE ASTI 2/11/2025
ASTI DERTHONA 9/11/2025
BIELLESE IMPERIA 9/11/2025
CAIRESE SESTRI LEVANTE 9/11/2025
CHISOLA CLUB MILANO 9/11/2025
GOZZANO VARESE 9/11/2025
LAVAGNESE LIGORNA 9/11/2025
NOVAROMENTIN SALUZZO 9/11/2025
SANREMESE CELLE VARAZZE 9/11/2025
VALENZANA MADO VADO 9/11/2025
CELLE VARAZZE ASTI 16/11/2025
CLUB MILANO LAVAGNESE 16/11/2025
DERTHONA NOVAROMENTIN 16/11/2025
IMPERIA CAIRESE 16/11/2025
LIGORNA VALENZANA MADO 16/11/2025
SALUZZO BIELLESE 16/11/2025
SESTRI LEVANTE CHISOLA 16/11/2025
VADO GOZZANO 16/11/2025
VARESE SANREMESE 16/11/2025
ASTI IMPERIA 23/11/2025
BIELLESE CLUB MILANO 23/11/2025
CAIRESE LIGORNA 23/11/2025
CELLE VARAZZE DERTHONA 23/11/2025
CHISOLA VADO 23/11/2025
LAVAGNESE GOZZANO 23/11/2025
NOVAROMENTIN SESTRI LEVANTE 23/11/2025
SANREMESE SALUZZO 23/11/2025
VALENZANA MADO VARESE 23/11/2025
CLUB MILANO CAIRESE 30/11/2025
DERTHONA SANREMESE 30/11/2025
GOZZANO VALENZANA MADO 30/11/2025
IMPERIA NOVAROMENTIN 30/11/2025
LIGORNA CHISOLA 30/11/2025
SALUZZO ASTI 30/11/2025
SESTRI LEVANTE BIELLESE 30/11/2025
VADO LAVAGNESE 30/11/2025
VARESE CELLE VARAZZE 30/11/2025
ASTI SESTRI LEVANTE 7/12/2025
BIELLESE LIGORNA 7/12/2025
CAIRESE VADO 7/12/2025
CELLE VARAZZE SALUZZO 7/12/2025
CHISOLA GOZZANO 7/12/2025
DERTHONA VARESE 7/12/2025
LAVAGNESE VALENZANA MADO 7/12/2025
NOVAROMENTIN CLUB MILANO 7/12/2025
SANREMESE IMPERIA 7/12/2025
CLUB MILANO SANREMESE 14/12/2025
GOZZANO BIELLESE 14/12/2025
IMPERIA DERTHONA 14/12/2025
LAVAGNESE CHISOLA 14/12/2025
LIGORNA ASTI 14/12/2025
SALUZZO VARESE 14/12/2025
SESTRI LEVANTE CELLE VARAZZE 14/12/2025
VADO NOVAROMENTIN 14/12/2025
VALENZANA MADO CAIRESE 14/12/2025
ASTI CLUB MILANO 21/12/2025
BIELLESE VADO 21/12/2025
CAIRESE GOZZANO 21/12/2025
CELLE VARAZZE IMPERIA 21/12/2025
CHISOLA VALENZANA MADO 21/12/2025
DERTHONA SALUZZO 21/12/2025
NOVAROMENTIN LIGORNA 21/12/2025
SANREMESE SESTRI LEVANTE 21/12/2025
VARESE LAVAGNESE 21/12/2025
ASTI GOZZANO 4/1/2026
BIELLESE LAVAGNESE 4/1/2026
CAIRESE CHISOLA 4/1/2026
CELLE VARAZZE LIGORNA 4/1/2026
DERTHONA CLUB MILANO 4/1/2026
NOVAROMENTIN VALENZANA MADO 4/1/2026
SALUZZO SESTRI LEVANTE 4/1/2026
SANREMESE VADO 4/1/2026
VARESE IMPERIA 4/1/2026
CHISOLA VARESE 11/1/2026
CLUB MILANO CELLE VARAZZE 11/1/2026
GOZZANO NOVAROMENTIN 11/1/2026
IMPERIA SALUZZO 11/1/2026
LAVAGNESE CAIRESE 11/1/2026
LIGORNA SANREMESE 11/1/2026
SESTRI LEVANTE DERTHONA 11/1/2026
VADO ASTI 11/1/2026
VALENZANA MADO BIELLESE 11/1/2026
ASTI LAVAGNESE 18/1/2026
BIELLESE CAIRESE 18/1/2026
CELLE VARAZZE GOZZANO 18/1/2026
DERTHONA VADO 18/1/2026
IMPERIA CLUB MILANO 18/1/2026
NOVAROMENTIN CHISOLA 18/1/2026
SALUZZO LIGORNA 18/1/2026
SANREMESE VALENZANA MADO 18/1/2026
VARESE SESTRI LEVANTE 18/1/2026
CAIRESE VARESE 25/1/2026
CHISOLA BIELLESE 25/1/2026
CLUB MILANO SALUZZO 25/1/2026
GOZZANO SANREMESE 25/1/2026
LAVAGNESE NOVAROMENTIN 25/1/2026
LIGORNA DERTHONA 25/1/2026
SESTRI LEVANTE IMPERIA 25/1/2026
VADO CELLE VARAZZE 25/1/2026
VALENZANA MADO ASTI 25/1/2026
ASTI CAIRESE 1/2/2026
CELLE VARAZZE LAVAGNESE 1/2/2026
DERTHONA VALENZANA MADO 1/2/2026
IMPERIA VADO 1/2/2026
NOVAROMENTIN BIELLESE 1/2/2026
SALUZZO GOZZANO 1/2/2026
SANREMESE CHISOLA 1/2/2026
SESTRI LEVANTE LIGORNA 1/2/2026
VARESE CLUB MILANO 1/2/2026
BIELLESE VARESE 8/2/2026
CAIRESE NOVAROMENTIN 8/2/2026
CHISOLA ASTI 8/2/2026
CLUB MILANO SESTRI LEVANTE 8/2/2026
GOZZANO DERTHONA 8/2/2026
LAVAGNESE SANREMESE 8/2/2026
LIGORNA IMPERIA 8/2/2026
VADO SALUZZO 8/2/2026
VALENZANA MADO CELLE VARAZZE 8/2/2026
ASTI NOVAROMENTIN 15/2/2026
CELLE VARAZZE CAIRESE 15/2/2026
CLUB MILANO VADO 15/2/2026
DERTHONA CHISOLA 15/2/2026
IMPERIA VALENZANA MADO 15/2/2026
SALUZZO LAVAGNESE 15/2/2026
SANREMESE BIELLESE 15/2/2026
SESTRI LEVANTE GOZZANO 15/2/2026
VARESE LIGORNA 15/2/2026
BIELLESE ASTI 22/2/2026
CAIRESE SANREMESE 22/2/2026
CHISOLA CELLE VARAZZE 22/2/2026
GOZZANO IMPERIA 22/2/2026
LAVAGNESE DERTHONA 22/2/2026
LIGORNA CLUB MILANO 22/2/2026
NOVAROMENTIN VARESE 22/2/2026
VADO SESTRI LEVANTE 22/2/2026
VALENZANA MADO SALUZZO 22/2/2026
CELLE VARAZZE NOVAROMENTIN 1/3/2026
CLUB MILANO VALENZANA MADO 1/3/2026
DERTHONA BIELLESE 1/3/2026
IMPERIA CHISOLA 1/3/2026
LIGORNA GOZZANO 1/3/2026
SALUZZO CAIRESE 1/3/2026
SANREMESE ASTI 1/3/2026
SESTRI LEVANTE LAVAGNESE 1/3/2026
VARESE VADO 1/3/2026
ASTI VARESE 8/3/2026
BIELLESE CELLE VARAZZE 8/3/2026
CAIRESE DERTHONA 8/3/2026
CHISOLA SALUZZO 8/3/2026
GOZZANO CLUB MILANO 8/3/2026
LAVAGNESE IMPERIA 8/3/2026
NOVAROMENTIN SANREMESE 8/3/2026
VADO LIGORNA 8/3/2026
VALENZANA MADO SESTRI LEVANTE 8/3/2026
CELLE VARAZZE SANREMESE 22/3/2026
CLUB MILANO CHISOLA 22/3/2026
DERTHONA ASTI 22/3/2026
IMPERIA BIELLESE 22/3/2026
LIGORNA LAVAGNESE 22/3/2026
SALUZZO NOVAROMENTIN 22/3/2026
SESTRI LEVANTE CAIRESE 22/3/2026
VADO VALENZANA MADO 22/3/2026
VARESE GOZZANO 22/3/2026
ASTI CELLE VARAZZE 29/3/2026
BIELLESE SALUZZO 29/3/2026
CAIRESE IMPERIA 29/3/2026
CHISOLA SESTRI LEVANTE 29/3/2026
GOZZANO VADO 29/3/2026
LAVAGNESE CLUB MILANO 29/3/2026
NOVAROMENTIN DERTHONA 29/3/2026
SANREMESE VARESE 29/3/2026
VALENZANA MADO LIGORNA 29/3/2026
CLUB MILANO BIELLESE 2/4/2026
DERTHONA CELLE VARAZZE 2/4/2026
GOZZANO LAVAGNESE 2/4/2026
IMPERIA ASTI 2/4/2026
LIGORNA CAIRESE 2/4/2026
SALUZZO SANREMESE 2/4/2026
SESTRI LEVANTE NOVAROMENTIN 2/4/2026
VADO CHISOLA 2/4/2026
VARESE VALENZANA MADO 2/4/2026
ASTI SALUZZO 12/4/2026
BIELLESE SESTRI LEVANTE 12/4/2026
CAIRESE CLUB MILANO 12/4/2026
CELLE VARAZZE VARESE 12/4/2026
CHISOLA LIGORNA 12/4/2026
LAVAGNESE VADO 12/4/2026
NOVAROMENTIN IMPERIA 12/4/2026
SANREMESE DERTHONA 12/4/2026
VALENZANA MADO GOZZANO 12/4/2026
CLUB MILANO NOVAROMENTIN 19/4/2026
GOZZANO CHISOLA 19/4/2026
IMPERIA SANREMESE 19/4/2026
LIGORNA BIELLESE 19/4/2026
SALUZZO CELLE VARAZZE 19/4/2026
SESTRI LEVANTE ASTI 19/4/2026
VADO CAIRESE 19/4/2026
VALENZANA MADO LAVAGNESE 19/4/2026
VARESE DERTHONA 19/4/2026
ASTI LIGORNA 26/4/2026
BIELLESE GOZZANO 26/4/2026
CAIRESE VALENZANA MADO 26/4/2026
CELLE VARAZZE SESTRI LEVANTE 26/4/2026
CHISOLA LAVAGNESE 26/4/2026
DERTHONA IMPERIA 26/4/2026
NOVAROMENTIN VADO 26/4/2026
SANREMESE CLUB MILANO 26/4/2026
VARESE SALUZZO 26/4/2026
CLUB MILANO ASTI 3/5/2026
GOZZANO CAIRESE 3/5/2026
IMPERIA CELLE VARAZZE 3/5/2026
LAVAGNESE VARESE 3/5/2026
LIGORNA NOVAROMENTIN 3/5/2026
SALUZZO DERTHONA 3/5/2026
SESTRI LEVANTE SANREMESE 3/5/2026
VADO BIELLESE 3/5/2026
VALENZANA MADO CHISOLA 3/5/2026
