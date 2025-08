Serie D, ecco il girone di Vado, Cairese e Celle Varazze

Oggi è il giorno dell’annuncio dei gironi di Serie D. Un appuntamento importante per Vado, Cairese e Celle Varazze. I rossoblù hanno costruito una squadra di alto profilo per lottare per il vertice ma gialloblù e biancoblù non sono stati a guardare e hanno lavorato bene sul mercato, costruendo rose che hanno tutto per ben figurare.

La LND, in diretta sui propri canali, ha svelato ufficialmente gli avversari nel percorso che dovranno compiere le tre squadre savonesi nella stagione 2025/2026.

Girone “A”: Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, NovaroMentin, Saluzzo, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano, Varese.

(Aggiornamento 19:02) Juniores Nazionali. Girone “A”: Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Valenzana Mado.