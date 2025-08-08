“Serate e Pomeriggi d’Autore” a Borghetto, il 9 agosto Alice Basso presenta il suo ultimo romando “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris”

Borghetto Santo Spirito. Continua la rassegna “Serate e Pomeriggi d’Autore” a Borghetto Santo Spirito. Sabato 9 agosto alle 21.30, presso il Cinema Arena Vittoria, si terrà il quarto appuntamento, che avrà come ospite l’autrice Alice Basso, che presenterà il suo nuovo romanzo “Le ventisette sveglie di Atena Ferraris” (Einaudi Editore).

Dopo il successo della serie con Anita Bo, Alice Basso inaugura un nuovo ciclo narrativo, ancora una volta al femminile, con una protagonista brillante e fuori dagli schemi.

Atena Ferraris ha trent’anni, una vita organizzata e una passione per l’enigmistica. Nel suo mondo tutto ha una spiegazione, ogni cosa è un incastro logico. Dirige una rivista di giochi e rompicapo, ama i rebus, le anagrammi, le soluzioni univoche. Suo fratello Febo, scrittore in crisi creativa, le affida un mistero che sembra uscito proprio da un enigma: una sparizione improvvisa, un viaggio senza memoria, un libro lasciato a metà. Atena si troverà coinvolta, quasi contro la sua volontà, in una serie di eventi che sfuggono al controllo e alla razionalità. Costretta a uscire dalla sua routine, inizierà un percorso fatto di scoperte, dubbi, intuizioni… e incontri che cambieranno il suo modo di vedere la vita.

Con il suo stile inconfondibile, ironico e raffinato, Alice Basso ci regala un personaggio nuovo, originale, pieno di contrasti: razionale ma emotiva, logica ma profondamente umana. Una figura femminile diversa da quelle a cui siamo abituati, che ha la forza di sorprenderci e di farci riflettere.

Alice Basso, torinese di nascita, vive oggi a Milano. Ha debuttato come scrittrice nel 2015 e ha lavorato per anni nel mondo dell’editoria, della musica e della comunicazione. Dopo il successo della serie con Anita Bo ambientata nell’Italia degli anni ’30, torna ora con una nuova protagonista e una voce narrativa che mescola ironia, tensione e profondità emotiva.

La rassegna “Serate & Pomeriggi d’Autore” proseguirà giovedì 21 agosto con Gian Marco Griffi, che presenterà “Disgressione” (Einaudi Editore).