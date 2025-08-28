Sequestri di merce contraffatta e furto sventato dalla Polizia Locale di Alassio

Alassio. Furto sventato dal pronto intervento della Polizia Locale nei giorni scorsi nel centro storico di Alassio.

Un uomo, sorpreso dalla commessa di un negozio di ottica a mettersi in tasca un paio di occhiali, è stato segnalato immediatamente agli agenti in servizio appiedato nel budello che lo hanno invitato a restituirli prontamente. L’uomo ha provveduto subito contattando anche una complice che si era già allontanata anch’essa con un paio di occhiali sottratti illecitamente che lasciava in un bar poco distante prima di allontanarsi, e che venivano recuperati anch’essi dalla pattuglia automontata e riconsegnati ai commercianti.

Sempre in tema di tutela del commercio si registra in questi ultimi giorni di agosto l’ennesimo sequestro di merce contraffatta operato dalle pattuglie balneari del Comando di via Gastaldi; nella zona di passeggiata di ponente sono stati sequestrati una quarantina di capi con marchio falso di alcune delle più rinomate griffe di moda: Ralph Laurent, Gucci, Lacoste, Stone Island, Fred Perry, Saint Barth, Prada. Si tratta di magliette, polo, costumi, cinture e cappellini.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Rinnovo un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Locale per il quotidiano impegno svolto con competenza e attenzione, dimostrando l’efficacia di un presidio di primissimo livello a tutela di cittadini, turisti e attività commerciali”.