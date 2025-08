Segnale telefonico in autostrada, Bozzano: “Impegno della Regione presso il Ministero”

Liguria. Alessandro Bozzano (Vince Liguria Noi moderati) ha chiesto alla Giunta se sia intervenuta o abbia intenzione di intervenire presso il Ministero interessato, per sollecitare le compagnie telefoniche a porre rimedio ai problemi di carenza e assenza di segnale di telefonia mobile lungo la tratta autostradale ligure. Il consigliere ha rilevato che sono noti i problemi riferiti alla carenza se non totale assenza di segnale in particolare nel territorio savonese.

“Ai già evidenti disagi che quotidianamente si incontrano lungo la tratta autostradale, in Liguria gli automobilisti devono fare i conti anche con continue interruzioni del segnale telefonico, nel Savonese più che altrove. Un problema che non si limita alle fastidiose difficoltà di comunicazione tra utenti, ma si riferisce in particolare agli impedimenti delle reti di pronto intervento in contesti emergenziali (guasti, malori, incidenti)” ha detto il consigliere regionale.

“Sotto impulso della Provincia di Savona, che recentemente con una comunicazione ufficiale ha segnalato l’urgenza della situazione, con un’interpellanza ho portato l’argomento in Consiglio regionale sottolineando la necessità di un veloce intervento risolutivo”.

“La risposta della Giunta è stata solerte: a seguito di richiesta di Regione Liguria, già nel 2024 alcune delle compagnie telefoniche sono intervenute con opere risolutive, ma non tutte e il problema persiste. Regione Liguria ha quindi ribadito l’impegno nell’intercedere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per arrivare finalmente a garantire una copertura stabile del segnale su tutta la rete autostradale ligure” ha concluso Bozzano.

L’assessore Simona Ferro ha risposto sul delega dell’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone sottolineando che Aspi ha ribadito che la copertura telefonica è competenza diretta dei gestori di telefonia e ha ricordato di avere già sollecitato le società di comunicazione a procedere per assicurare il servizio. L’assessore ha aggiunto che, per quanto di competenza, la Regione solleciterà il Mit ad attivarsi presso le stesse compagnie telefoniche.