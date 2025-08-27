  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Impatto

Scontro tra un’auto e un maxi scooter a Loano, centauro trasferito al pronto soccorso

E' avvenuto alle 12.30 all'incrocio tra via Dante e via dei Gazzi

croce rossa loano

Loano. E’ stato trasferito al pronto soccorso in codice giallo il motociclista che nella tarda mattinata di oggi è stato protagonista di un incidente a Loano.

Secondo quanto accertato, intorno alle 12.30 il centauro (il 25enne M.G.) si sarebbe scontrato contro un’auto all’incrocio tra via Dante e via dei Gazzi.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che nella caduta ha riportato la frattura scomposta di una caviglia.

Sul posto sono intervenute la Croce Rossa di Loano con l’automedica e la polizia locale di Loano.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.