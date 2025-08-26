Scontro auto-scooter a Finale Ligure: soccorsi mobilitati

Finale Ligure. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Finale Ligure, in via Aquila.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 20 si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio nel’impatto tra i due mezzi il conducente del ciclomotore, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca finalese e il 118: la persona ferita, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, la vettura, fortunatamente, non procedeva a velocità sostenuta: il ferito non ha riportato traumi e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sono ancora in corso gli accertamenti e i rilievi sul sinistro per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto.