Sciopero dei lavoratori Conad di Quiliano: “Problemi legati a carichi di lavoro e sicurezza”

Quiliano. Sciopero dei lavoratori di Conad della sede di Quiliano per la giornata di oggi, mercoledì 13 agosto, e di domani, giovedì 14 agosto. E’ stato indetto dalle segreterie liguri e savonese della Uiltrasporti. Insieme ai lavoratori al presidio all’esterno del punto vendita anche il segretario provinciale Uiltrasporti Luca Di Staso e il segretario regionale Uiltrasporti Franco Paparusso.

Questo sciopero segue lo stato di agitazione già indetto il 25 giugno scorso per il mancato rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e lo sciopero svolto il 12 luglio.

Tra le motivazioni che hanno spinto sindacati e lavoratori a protestare “i problemi legati ai carichi di lavoro e alla sicurezza”.