Savona, via Paleocapa al buio. Una lettrice: “Inaccettabile, è pericolosa”. Parodi: “In contatto con Enel. Aumenteremo la potenza dell’alimentazione della luce”

Savona. “La situazione è inaccettabile, e crea pericolo e disagio per chi, come me ma anche come altre molte persone, si trova a dover percorrere a piedi via Paleocapa. Ieri sera verso mezzanotte rientravo a casa a piedi dalla darsena con mio marito e ho dovuto utilizzare la torcia del mio cellulare per non inciampare in persone distese a terra che dormivano. Sono stata terrorizzata da un cane che dormiva accanto al suo clochard poiché, improvvisamente e nel buio totale, si è messo ad abbaiare”. E’ questa la denuncia fatta da Barbara Bordo per segnalare la situazione di disagio che, da 4-5 sere, si verifica in via Paleocapa (dalla Torretta fino all’incrocio con corso Italia).

Ogni sera da una settimana a questa parte via Paleocapa naviga nel buio poiché i lampioni improvvisamente si spengono costringendo così a percorrere la via quasi alla cieca.

“Inoltre erano presenti gruppetti di persone (di cui si intravedevano solo le sigarette accese) seduti sui gradini dei negozi, anch’essi quasi tutti con le serrande abbassate o con le luci delle vetrine spente – aggiunge Barbara – per non parlare dello slalom che abbiamo dovuto fare tra i bidoncini della spazzatura. Io mi domando come sia possibile che ad agosto, quando i cittadini sono invogliati ad uscire, magari per un gelato, o per una cena nei locali della darsena, o semplicemente per una passeggiata, si debbano trovare in una tale situazione di disagio e di paura”.

“Tra l’altro in un periodo storico particolare per Savona, in cui la sicurezza delle strade non è proprio il massimo e la microcriminalità con relative spaccate e furti stanno purtroppo aumentando. Faccio inoltre presente che gli attraversamenti pedonali, nella situazione di buio totale in cui versa la via Paleocapa, non sono assolutamente visibili, e quindi, pericolosissimi”, aggiunge.

“Ora io mi aspetto almeno una spiegazione plausibile. Qualsiasi sia il problema questa situazione inaccettabile, spero venga risolta nel più breve tempo possibile“, conclude Barbara.

La redazione di IVG ha contattato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona, Lionello Parodi, per i chiarimenti del caso. “Sappiamo della situazione in cui versa via Paleocapa e ci siamo messi subito in contatto con i tecnici di Enel. Sembra che ci sia questo problema perché non regge l’alimentatore. Non sappiamo perchè prima reggesse e adesso no ma vi assicuro che ci stiamo adoperando per risolvere la situazione”.

“Per risolvere definitivamente la questione abbiamo chiesto ad Enel di aumentare la potenza – afferma Parodi – la richiesta l’abbiamo già inoltrata ora ci vogliono i tempi tecnici. Nel frattempo per tamponare la situazione abbiamo aggiustato il tiro convertendo l’elettricità da trifase a bifase. Già così dovrebbe funzionare il tutto, in attesa dell’aumento della potenza dell’alimentazione della luce”.