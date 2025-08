Savona, un altro ritrovamento nel cantiere di corso Italia

Savona. Nel cantiere di corso Italia a Savona durante gli scavi è emerso un altro ritrovamento: un altra porzione di muro e alcune piastrelle di una pavimentazione. La scoperta nei giorni scorsi.

L’archeologa si sta occupando dei rilievi per studiare e catalogare quanto trovato: “Nella fase iniziale quando si scava esce sempre fuori qualche resto – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi -. Per il resto murario trovato qualche settimana fa abbiamo già avuto il via libera alla demolizione”.

“Nel frattempo i lavori procedono, non si dovrebbe perdere ulteriore tempo”, ha aggiunto.

Da cronoprogramma iniziale i lavori sarebbero dovuti finire entro la fine dell’anno: “I tempi dovrebbero essere rispettati, una volta finiti gli scavi non ci saranno più impedimenti e si va avanti spediti”.

La zona di cantiere è stata rivestita da uno striscione che corre lungo la rete di protezione e che prevede, oltre a elaborazioni grafiche, anche una serie di oblò che consentono di seguire l’andamento dei lavori.