Savona, rimosse le tende abusive sulla spiaggia del Prolungamento

Savona. Nell’ambito dei controlli intensificati per l’operazione “Estate Sicura”, finalizzati a garantire sicurezza a cittadini e turisti durante il periodo estivo, nei giorni scorsi sono stati svolti controlli mirati su alcune spiagge cittadine a seguito di segnalazioni relative alla presenza di tende abusive. In precedenti interventi, in diversi tratti del litorale, erano già state rimosse strutture analoghe e applicate sanzioni amministrative.

Nel pomeriggio di ieri le Volanti della Questura di Savona, in collaborazione con la Polizia Locale e la Capitaneria di Porto, sono intervenute sulla spiaggia del Prolungamento davanti a piazza Eroe dei Due Mondi, procedendo alla rimozione di tutte le tende montate senza autorizzazione.

Durante le operazioni, due persone prive di documenti di identità sono state accompagnate in Questura per le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti, i due – entrambi stranieri – sono stati invitati a presentarsi presso la Questura di Torino, loro luogo di residenza, per regolarizzare la posizione sul territorio nazionale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in particolare in vista del Ferragosto, per garantire a residenti e turisti un’estate sicura.