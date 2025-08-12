Savona, senzatetto prende a spintoni la porta della canonica della chiesa San Paolo e porta fuori un divano: intervento della polizia

Savona. E’ stato necessario l‘intervento della polizia questa notte nel quartiere di Santa Rita a Savona per un senzatetto, probabilmente ubriaco, che ha preso a spintoni la porta della canonica della chiesa San Paolo fino ad aprirla. Secondo quanto riferito l’uomo sarebbe entrato, avrebbe buttato per terra i giocattoli che vengono raccolti per i bambini, ha preso un divano e lo ha portato fuori, poi ci si è sdraiato. L’uomo è stato calmato dai poliziotti che lo hanno identificato.

“Sta qui fuori sul sagrato della chiesa abitualmente e da tempo ormai, ma stanotte ha dato il peggio di sé – racconta Don Angelo Magnano amareggiato -. Io dormo dalla parte opposta e ho sentito solo dei rumori, sono stati alcuni residenti del palazzo di fronte a chiamare il 112. Non ho ancora fatto nulla, mi sono confrontato con la Caritas e alcuni parrocchiani che mi aiutano sempre, ho deciso che farò denuncia per violazione di proprietà privata“.

“E’ la prima volta che succede un episodio simile, ma è stato un atto grave perchè così ha tradito la mia fiducia – aggiunge Don Angelo – ha fatto un errore a entrare. Era la soglia da non superare e io non posso non fare nulla, ho sempre cercato di avere comprensione verso di lui ma c’è un limite, lui deve ricoscere il male che ha fatto”.

Il verificarsi di episodi simili è stato l’oggetto dell’incontro avvenuto due settimane fa tra i commercianti della zona, il Comune, Caritas e il parroco. Gli esercenti avevano fatto presente che i sensatetto che stanziano in zona spesso entrano nei supermercati e portano via le birre o disturbano i clienti e i negozianti chiedendo soldi. Dal Comune era arrivata la garanzia di maggiori controlli della poliza locale anche con l’aiuto delle forze dell’ordine.