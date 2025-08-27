Savona, sciopero del trasporto pubblico all’orizzonte: motori fermi il prossimo 8 settembre 

Savona. Si preannuncia uno sciopero del trasporto pubblico per il prossimo 8 settembre, come annunciato dalla RSU di Tpl.

In una nota dei sindacati si legge che “la trattativa tra la direzione aziendale di Tpl Linea e le organizzazioni sindacali non ha prodotto risultati concreti. Resta molto grave la carenza di autisti che genera un pesante ricorso al lavoro straordinario e alla negazione delle ferie”.

La nota prosegue sottolineando come sia “molto peggiorata la condizione manutentiva degli autobus che, sempre più frequentemente a causa di continui guasti, provoca l’impossibilità di effettuare tutte le corse programmate”.

La RSU e le Segreterie Provinciali hanno chiesto un incontro ai soci di maggioranza dell’azienda, Comune e Provincia di Savona, e al presidente Vincenzo Franceri: “Solo la Provincia si è resa disponibile a un confronto, silenzio da parte del Comune di Savona”, si legge nella nota, che aggiunge: “l’azienda continua ad assumere personale amministrativo mentre i bus restano fermi”.

Le organizzazioni sindacali rivendicano il raggiungimento di 320 autisti per effettuare il servizio pubblico nella provincia e maggiore manutenzione per gli autobus, oltre a un realistico piano di rinnovamento “da anni annunciato ma non ancora realizzato”. La gestione del servizio in queste condizioni “non regge a lungo”.

Per denunciare questa grave condizione gestionale, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per il prossimo 8 settembre. Sono inoltre previste tre assemblee dei lavoratori: il 2 settembre per il Deposito di Savona, il 3 settembre per il Deposito di Cisano sul Neva e il 4 per i Depositi di Cairo Montenotte/Millesimo.