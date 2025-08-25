Savona, Santi all’attacco: “Differenziata al 70%? Il prezzo è una città sporca come non mai”

Savona. “È di questi giorni la notizia diffusa dalla direzione di Seas che saremmo arrivati ad una percentuale pari al 70% di raccolta differenziata. Tra qualche giorno ci diranno che siamo arrivati al 100% ma, ammesso che sia vero, a che prezzo?”. A domandarselo è il consigliere comunale di minoranza di Savona Piero Santi.

Santi ritiene che il prezzo sia “una città che è diventata uno schifo , spazzatura non ritirata e topi che girano indisturbati. L’amministratore delegato di Seas continua a dire che non manca il personale, ma allora perché hanno spostato quasi tutti gli operatori adibiti allo spazzamento alla raccolta ? Il risultato è una Savona sporca come non mai”.

“Noi savonesi siamo persone semplici ma concrete. Delle statistiche non siamo appassionati, ma visto cosa paghiamo di tassa sulla spazzatura pretendiamo una città pulita e decorosa”.