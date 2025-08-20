Savona, ruba le scarpe ad un bagnante e pretende soldi per la restituzione: arrestato per tentata estorsione

Savona. Nel fine settimana, sul litorale cittadino, gli agenti delle volanti della Questura di Savona hanno arrestato un uomo di 45 anni, di origini straniere, con l’accusa di tentata estorsione.

L’uomo, dopo essersi impossessato di un paio di scarpe di marca lasciate sulla spiaggia e appartenenti ad un bagnante che in quel momento era entrato in acqua, lo ha poi avvicinato chiedendogli del denaro in cambio della restituzione.

Il tentativo di estorsione è stato interrotto dall’intervento tempestivo dei poliziotti, chiamati dalla vittima, che hanno bloccato il responsabile e proceduto al suo arresto.

Durante i controlli l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di diverse bottiglie di alcolici, risultate provento di furto in un supermercato. Per questo motivo è stato anche denunciato per ricettazione.

L’episodio conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva.