Savona-Roma. Dopo il Giubileo degli Adolescenti (svoltosi a fine aprile) che ha visto Roma “invasa” da oltre 250 ragazzi della diocesi di Savona-Noli, anche il Giubileo dei Giovani ha visto la presenza dei nostri ragazzi.

Sono ventisette i giovani che hanno preso parte al Giubileo. Alcuni scesi in auto altri in treno, insomma si è fatto di tutto pur di vivere questi giorni all’insegna della fede e della fraternità. I giovani sono stati ospitati da Don Matteo Bianchi, ex parroco della nostra diocesi, nella parrocchia di San Giuseppe da Copertino.

“Durante la settimana abbiamo partecipato ad eventi come la messa di inizio, martedì 29 luglio, in Piazza San Pietro celebrata da monsignor Fisichella oppure all’evento “Tu sei Pietro” dedicato agli italiani, in cui abbiamo avuto la possibilità di presenziare sull’altare. Dopo aver assistito a varie testimonianze abbiamo fatto la confessione Fidei, presieduta dal cardinale Zuppi. Altro momento importante è stato l’evento regionale ligure, con monsignor Marco Tasca, tema centrale era il sacramento della confessione. Dopo un momento di preghiera, abbiamo avuto anche noi la possibilità di ricevere il dono della confessione. Come diocesi, abbiamo poi partecipato alla catechesi tenuta dal nostro vescovo, monsignor Calogero Marino. Al centro della catechesi il tema del popolo”, affermano alcuni membri dell’equipe pastorale giovanile della nostra diocesi.

I gruppi hanno poi partecipato singolarmente ad altri eventi e catechesi organizzate in varie parti della città. “Nei momenti liberi abbiamo fatto i turisti per Roma – aggiungono – un altro momento significativo è stata la veglia di ieri sera, sabato 2 agosto, a Tor Vergata, presieduta dal Papa. Ieri mattina presto ci siamo messi in coda per entrare a Tor vergata, dove eravamo nella area 1 tower D (il settore più vicino al palco). Dalle 14 sono iniziate alcune testimonianze, alternati da momenti musicali, poi abbiamo assistito emozionati al passaggio tra i settori del Santo Padre e infine, appunto, abbiamo partecipato alla veglia”, aggiungono.

“Questa mattina all’alba ci siamo svegliati col sole, anche se questa notte ha fatto qualche goccia di pioggia. Dopo la messa in piazza San Pietro siamo ripartiti, ora siamo in viaggio verso casa”, concludono.

I pellegrini sono statu accompagnati (per due giorni) anche dal vescovo Marino: “Dopo il Giubileo degli Adolescenti anche questa è stata un’esperienza importante per i giovani della nostra diocesi – afferma monsignore – ho visto i ragazzi molto partecipativi a tutti gli eventi a cui hanno preso parte, compresa la veglia a Tor Vergata. Ma soprattutto li ho visti desiderosi di vivere la spiritualità e di percorrere un cammino interiore, ma anche di vivere momenti di fraternità tra loro e con gli altri ragazzi dei vari Paesi che hanno incontrato”.

“Un momento molto semplice ma al tempo stesso ricco di significato è stata la cena che abbiamo condiviso tutti insieme noi della diocesi – conclude Marino – un momento di fraternità davvero bello“.