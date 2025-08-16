Savona, reati contro il patrimonio e droga: arrestato un 27enne

Savona. A Savona, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di reati contro il patrimonio, contro la persona e inerenti le sostanze stupefacenti.

L’uomo, rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile a seguito di mirate attività di ricerca, è stato tratto in arresto per reati contro il patrimonio e, al termine delle formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Genova – Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, dovrà espiare una pena di due anni e 10 mesi,.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di contrasto alla criminalità condotta dalla Polizia di Stato sul territorio savonese, con particolare attenzione ai soggetti gravati da precedenti e provvedimenti restrittivi.