Savona, PD e PCI in prima linea nella raccolta di alimenti per Gaza

Savona. Il PD aderisce alla mobilitazione promossa da Music for Peace e Calp Genova per raccogliere generi alimentari da inviare a Gaza tramite la Global Sumund Flotilla. “Invitiamo tutti a contribuire presso il punto di raccolta principale di Savona (l’APS “Generale” in via San Lorenzo, in cui si possono portare alimenti tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.30 fino a giovedì 28) o presso gli altri punti di raccolta che sono stati attivati e si stanno attivando in queste ore in tutta la provincia” affermano dalla Federazione Provinciale PD Savona e dall’Unione Comunale PD Savona.

“Gli alimenti che vengono raccolti sono riso, pasta, zucchero (pacchi da mezzo chilo o da chilo), biscotti, pelati e legumi (in latta da 400 gr), miele o marmellata, tonno, con confezioni integre e scadenza a partire da agosto 2026. Ringraziamo chiunque abbia già contribuito o voglia contribuire nei prossimi giorni” concludono.

“Per farcela abbiamo bisogno di tutti e tutt’e voi” è il messaggio lanciato dal PCI della provincia di Savona. “Più velocemente arriverà il materiale, e si avrà più tempo per meglio riuscire a lavorarlo e predisporlo nei pacchi famiglia. Il 30 agosto dovrà essere caricato sulle barche in partenza da Genova”.

“Questa sfida è enorme, ma insieme possiamo renderla possibile. La forza di tanti diventa una sola, ed è quella che può cambiare davvero le cose”.

La sede per la raccolta è presso il Circolo ARCI Milleluci in via Chiabrera 4: martedì 26/8 ore 9-20; mercoledì 27/8 ore 9-20; giovedì 28/8 ore 9-20.

Anche la sezione ANPI di Pietra Ligure organizza una raccolta alimentare per la striscia di Gaza per domani 27/8 ore 9-18:30 e dopodomani 28/8 ore 9-17:30

Il materiale raccolto salperà da Genova il 30 agosto per essere consegnato alla GLOBAL SUMUD FLOTILLA.

Vorremmo invitare tutti quanti hanno a cuore la terribile situazione di Gaza ad aiutare il popolo palestinese comprando farina, riso, pasta, zucchero, pelati, legumi, biscotti, miele, marmellata e tonno.