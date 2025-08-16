Savona, ozono oltre la soglia: la centralina di Varaldo segna valori sopra limite

Savona. Aria pesante a Savona nella giornata di giovedì 14 agosto 2025.
Secondo i dati forniti da Arpal, infatti, la centralina di Varaldo ha infatti registrato un valore di 182 microgrammi per metro cubo di ozono alle ore 13, superando la soglia di informazione fissata a 180 µg/m³ sulla media oraria.
Si tratta di un parametro che, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore più calde, tende a crescere fino a raggiungere livelli che possono destare attenzione.
Arpal ricorda che “i dati sulla qualità dell’aria in Liguria sono consultabili in tempo reale sul sito ufficiale, mentre i bollettini quotidiani riportano le validazioni delle rilevazioni del giorno precedente”.