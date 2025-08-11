  • News24
Accertamenti

Savona, molestie sessuali in spiaggia: indagini dei carabinieri

Sarebbe successo in uno stabilimento balneare: un uomo avrebbe infastidito con comportamenti molto spinti alcune ragazzine

carabinieri auto generica mare

Savona. Sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte dei carabinieri su presunte molestie sessuali avvenute su una spiaggia del litorale in corso Vittorio Veneto a Savona.

Secondo quanto appreso in merito alla vicenda, i militari sarebbero stati allertati a seguito del presunto comportamento di un signore nei confronti di alcune ragazzine, all’interno di uno stabilimento balneare.

Il fatto, quindi, sarebbe stato notato da alcuni testimoni, che hanno quindi chiamato i carabinieri, evidenziando atteggiamenti e parole molto spinte rivolte alle giovani.

L’uomo, in relazioni ai primi riscontri effettuati sul posto, è stato poi accompagnato in caserma per valutare la sua posizione.

Ora, sulla base delle attività investigative in atto, si attendono sviluppi sull’accaduto.

