Savona, lite in spiaggia in zona Fornaci: intervengono polizia e carabinieri

Savona. Una lite in spiaggia. Si è verificata questa mattina (2 agosto), a Savona, con richiesta di intervento alle Forze dell’Ordine.

Teatro dell’accaduto, la spiaggia situata in zona Fornaci, dove due persone, stando a quanto riferito di origine sudamericana, hanno iniziato un alterco per cause non note.

I toni si sono accesi e il dialogo iniziale si è trasformato in urla e grida, che hanno attirato l’attenzione e suscitato preoccupazione tra coloro che hanno assistito.

È dunque scattata la chiamata alle Forze dell’Ordine, intervenute in numero massiccio: sul posto, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.

Per fortuna, la situazione è tornata rapidamente alla calma, senza violenza.