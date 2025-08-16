Savona, lite in spiaggia alle Fornaci tra due venditori di ombrelloni: intervento dei carabinieri e polizia locale

Savona. Intervento delle forze dell’ordine nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, per una lite nata tra due persone nella spiaggia libera delle Fornaci. Durante l’accesa discussione uno dei due avrebbe tirato uno schiaffo all’altro.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, sul posto sono arrivati i carabinieri e in ausilio due pattuglie della polizia locale che si erano appena liberate da un altro intervento.

Dopo l’acceso confronto uno dei due si sarebbe allontanato e perso la merce per strada che è stata poi sequestrata dagli agenti della municipale.

Nella stessa spiaggia, la polizia locale era già intervenuta questa mattina per sgomberare le tende e i gazebo che ogni notte in questo periodo, come succede da anni, vengono montati.