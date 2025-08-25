Savona, l’istituto Don Gallo avrà 5 classi prime. Gli insegnanti: “Così lavoreremo al meglio. Grazie a tutti”

Savona. “La buona notizia che aspettavamo è arrivata: l’istituto Don Gallo avrà 5 classi prime. Questo importante risultato consentirà di ridistribuire in maniera ponderata gli alunni rispettando quanto più possibile le scelte e le richieste presentate al momento dell’iscrizione. Soprattutto ci consentirà di affrontare serenamente l’anno scolastico con la possibilità di seguire gli alunni che necessitano di maggiore attenzione. Questo ci consentirà di poter lavorare al meglio mettendo in campo la nostra passione e la voglia di fare diventare la scuola non un luogo dove si trascorrono 6 ore al giorno ma una vera comunità educante dove si può crescere, confrontarsi e divenire cittadini attivi e responsabili.

Volevamo tributare un doveroso e sentito ringraziamento agli artefici e a chi ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona che, recependo le nostre preoccupazioni, è riuscito a reperire le risorse necessarie alla creazione della quinta sezione. Il Comune di Savona, cui ci eravamo rivolti nella nostra lettera aperta che si è immediatamente attivato grazie all’impegno dell’Assessore Di Padova (a lei va il nostro più caloroso abbraccio in questo momento di difficoltà) e di numerosi consiglieri che si sono interessati e hanno seguito la vicenda. Gli organi di stampa che hanno dato ampio risalto alla nostra richiesta promuovendo di fatto la risoluzione del problema grazie alla creazione di una vasta manifestazione di solidarietà e di vicinanza da parte della cittadinanza. I partiti politici e i sindacati che ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza condividendo le nostre riflessioni. Le associazioni, come il doposcuola di Villapiana che si sono attivate immediatamente per testimoniarci il loro sostegno.

Un grazie infine alla nostra Dirigente che ha sempre creduto nel progetto di inclusività che abbiamo portato avanti in questi anni e che continueremo a sviluppare. Da parte nostra la fiducia che ci è stata accordata ci porta a rinnovare l’impegno sino a qui profuso moltiplicando le energie con ancora maggiore entusiasmo. Grazie di cuore a tutti e buon anno scolastico“.