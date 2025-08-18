Savona, la vicesindaca positiva all’alcol test causa un incidente: denunciata per lesioni gravissime e guida in stato di ebbrezza

Savona. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali stradali gravissime e di guida in stato di ebbrezza la vice sindaca di Savona Elisa Di Padova, rimasta coinvolta alcune sere fa in un grave incidente stradale e risultata in seguito positiva all’alcol test.

La donna era in sella al proprio scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra, riportando un trauma alla spalla. Il passeggero è invece finito in ospedale in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico. Da qui l’accusa di lesioni personali stradali gravissime. La politica inoltre aveva, stando ai test effettuati dopo l’incidente, un tasso alcolemico pari a 1,9 g/l: è stata quindi denunciata anche per guida in stato di ebbrezza con aggravante dell’orario notturno.

“Sono in costante contatto con Elisa – è il commento del sindaco, Marco Russo – in questo momento le siamo vicini, la priorità ora è solamente la salute delle persone coinvolte”.

L’episodio ha destato grande scalpore in città, anche per la carica istituzionale ricoperta da Di Padova, che è tra le figure più in vista dell’amministrazione comunale. Le accuse infatti sono gravi, e prevedono tutta una serie di pene a cominciare dalla revoca della patente e la decurtazione di 10 punti, ma non solo. Il reato di guida in stato di ebbrezza, infatti, se c’è l’aggravante di aver causato un incidente, prevede l’arresto da uno a due anni e una ammenda da 3000 a 12000 euro (a sua volta poi aumentabile fino a 18000 euro dalla seconda aggravante, la guida in orario notturno).

A questi provvedimenti potrebbero aggiungersi quelli previsti per il reato di lesioni stradali gravissime, che, in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,5 g/l, prevede l’arresto da 4 a 7 anni. Questo almeno sulla carta: il codice penale prevede infatti la possibilità di tramutare queste pene in altri tipi di sanzioni. L’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti e gli accertamenti proseguono.