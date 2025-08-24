Savona, la piccola Michela è il “comandante” della prima minicrociera premio di Assonautica

Savona. La fantasia si è trasformata in realtà per Michela, la giovane vincitrice del concorso di disegno organizzato da Assonautica per le scuole primarie. La bimba di 10 anni si è imbarcata, lunedì 8 agosto, nella prima delle dieci uscite premio a bordo della barca a vela “Mael” del cantiere Barberis, modello “Show 29”.

Dal diario di bordo, curato da Augusto Giannuzzi, emerge il racconto : l’equipaggio era composto dalla stessa Michela, che per l’occasione ha ricoperto il ruolo di comandante, dalla sorellina Anita di 4 anni in veste di nocchiero, dai genitori Valentina e Liberato (rispettivamente addetta alla cambusa e nostromo) e da due membri della “confraternita Assonautica”, Franco e Augusto.

Con il mare calmo e un cielo sereno, l’equipaggio ha mollato gli ormeggi dal porto di Savona alle 8,45, dirigendosi verso Celle Ligure. Il comandante Michela ha preso subito il controllo del timone, guidando con grande attenzione. A metà navigazione ha chiesto l’aiuto della sorella Anita, e l’equipaggio ha tentato anche, senza successo, una battuta di pesca a traina.

Arrivati al traverso di Celle Ligure, con l’aumentare del caldo, Michela ha deciso di fare rotta per Albisola. Giunti in prossimità del “buco del prete”, ha ordinato all’equipaggio di gettare l’ancora per un bagno. Dopo la nuotata, la “ciurma” minacciava di ammutinarsi per la fame, e il comandante ha prontamente ordinato a mamma Valentina e papà Liberato di distribuire la merenda.

L’uscita si è conclusa con il rientro in porto alle 12,30. Una volta ormeggiata la barca, il comandante Michela ha riunito l’equipaggio e ha concesso a tutti la libera uscita.