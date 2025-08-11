Savona, interventi di manutenzione ordinaria al ponte mobile in Darsena: dal 18 al 29 agosto chiuso al transito pedonale

Savona. Dal 18 al 29 agosto è prevista la chiusura al transito pedonale del ponte mobile Sandro Pertini nella darsena di Savona per consentire lo svolgimento di una serie di interventi manutentivi ordinari programmati.

L’intervento riguarderà apparati di sicurezza e organi di movimento che provvedono al corretto funzionamento di apertura e chiusura delle ante, già usualmente sottoposti alle cadenzate manutenzioni.

Durante le lavorazioni verrà garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.

Negli anni scorsi è stato chiuso al transito dei pedoni alcune volte a seguito della necessità di lavori di ripristino di guasti e questi episodi avevano scatenato le polemiche dei commercianti della zona. L’ultima volta risale al novembre 2022 ritornato operativo in pochi giorni.