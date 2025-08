Savona, in arrivo oltre 5 milioni di euro per trasformare l’ex Ostello della Gioventù in uno studentato

Savona. Il Ministero per l’Università e la Ricerca ha stanziato oltre 5 milioni di euro a favore di Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, per finanziare la ristrutturazione di una parte della fortezza del Priamar (l’ex Ostello della Gioventù), di corso Mazzini, che sarà trasformata in uno studentato. La nuova residenza universitaria disporrà di 40 posti letto.

Ad annunciarlo il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino: “Si tratta di un provvedimento importante che questo territorio aspettava da tempo e che si concretizza grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Bernini. Un passo significativo che smentisce coi fatti la sinistra, sempre pronta ad accusare l’esecutivo di procedere solo a tagli sulla ricerca e sul diritto allo studio, che sono e restano invece priorità di questa maggioranza”.

“La notizia degli oltre 5 milioni che il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha destinato per ampliare l’offerta di posti letto dedicati agli studenti universitari di Savona è molto positiva, la aspettavamo da tempo”, aggiunge l’assessore regionale alla Scuola e all’Università, Simona Ferro.

“Ringraziamo pertanto il ministro per l’assegnazione dei fondi per realizzare nuovi posti letto per gli studenti che verranno collocati al Priamar. A questi se ne aggiungeranno altri previsti nei prossimi mesi che ci consentiranno di raddoppiare l’offerta e rispondere così alla crescente domanda dei ragazzi e delle ragazze che sempre di più vengono a studiare in Liguria”, sottolinea l’assessore.

Il progetto era nato dall’esigenza di ampliare l’offerta di residenze universitarie per studenti, sul territorio savonese, manifestata dall’Università degli Studi di Genova, al fine di poter far fronte ad una richiesta in costante crescita di iscritti al Campus di Savona, che, grazie ai progetti in tema di Smart City, è diventato un centro di competenza internazionale in ambito di sostenibilità.

L’investimento mira a rafforzare il sistema universitario di Savona, fornendo un supporto concreto agli studenti fuori sede e promuovendo il diritto allo studio attraverso la disponibilità di alloggi adeguati. Il nuovo edificio sarà poi gestito da Aliseo nell’ambito delle politiche regionali per il diritto allo studio.