Savona, il questore chiude per 7 giorni locale del centro

Savona. Continuano i controlli agli esercizi pubblici e commerciali effettuati da parte delle forze dell’ordine per prevenire non solo gli illeciti in materia di somministrazione degli alcolici ma anche per la tutela della sicurezza pubblica.

Proprio in tale ambito si inserisce il provvedimento del Questore di Savona di sospensione della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni nei confronti di un locale del centro di Savona. Si tratta del Pizza House.

Il provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e adottato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, è scaturito a seguito dei numerosi interventi effettuati dalle forze dell’ordine a partire dal mese di luglio. Durante tali controlli, sono stati accertati diversi episodi che hanno evidenziato gravi criticità nella gestione dell’esercizio, nelle frequentazioni e nella possibile commissione di fatti delinquenziali.

Il locale era già stato oggetto di esposti da parte della cittadinanza, nei quali si segnalavano situazioni di degrado, disturbo e criticità riconducibili sia alla gestione dell’attività sia ad alcuni episodi particolarmente gravi avvenuti all’interno e nelle immediate pertinenze del bar.

Il provvedimento del questore di Savona ha finalità preventiva, con effetto “dissuasivo” sulle persone ritenute pericolose, che prescindono da eventuali responsabilità del gestore del locale.