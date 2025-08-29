Savona, distacco d’intonaco nei portici tra piazza Mameli e via Brusco. Parodi: “Per i pedoni percorso alternativo”

Savona. “Troveremo una soluzione al più presto per creare un passaggio secondario ai pedoni così che non debbano camminare in mezzo alla strada. Cercheremo di garantire la massima sicurezza”, sono queste le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona, Lionello Parodi, a commento del fatto di cronaca successo ieri tra piazza Mameli e via Brusco.

Nella mattinata di giovedì 28 agosto, si era staccato l’intonaco dalla volta dei portici tra piazza Mameli e via Brusco. Per motivi di sicurezza, il passaggio pedonale è stato temporaneamente chiuso, dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Tra qualche giorno dovrebbero partire i lavori (che non dipendono dal Comune in quanto la volta è parte della proprietà privata del condomino) della messa in sicurezza della volta. Quel che il Comune può garantire è un nuovo accesso pedonale e i tecnici sono già al lavoro per trovare soluzioni.