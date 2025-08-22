Savona, controlli della Polizia di Stato in piazza del Popolo: minorenne arrestato per spaccio

Savona. A Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Martedì pomeriggio gli agenti delle Volanti erano impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio quando hanno effettuato un controllo nei confronti di due giovani, rispettivamente un minorenne e un 19enne, che stazionavano in piazza del Popolo.

I due, sprovvisti di documenti di identità, al momento del controllo hanno consegnato spontaneamente alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. In particolare, il 19enne è stato trovato in possesso di hashish per un peso di 0,12 grammi, ritenuto per uso personale.

Il minore invece è stato trovato in possesso di 8 dosi di hashish per un peso complessivo di 8,48 grammi, un bilancino di precisione e 310 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Dagli ulteriori accertamenti è emerso, inoltre, che il ragazzo si era allontanato da una comunità in Sicilia alla quale era stato affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Per il minore è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato affidato al CPA di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria dei minori, mentre il diciannovenne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.