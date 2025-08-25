  • News24
Tragedia

Savona, cadavere nel fiume Letimbro: intervento dei carabinieri

Sul posto i Carabinieri di Savona, i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e la Croce Rossa di Savona

Savona. Tragico fatto di cronaca avvenuto questa sera dal ponte del Letimbro, tra corso Viglienzoni e corso Vittorio Veneto, a Savona, intorno alle ore 21. Nel greto del fiume è stato infatti rinvenuto un cadavere.

A dare l’allarme un passante che ha visto in lontananza il corpo giacente nel letto del fiume. Sul posto sono intervenuti per primi i militi della Croce Rossa di Savona ma quando sono arrivati l’uomo era già deceduto.

Dalle informazioni ricevute si è trattato di un gesto volontario da parte di un 78enne torinese.

Sul posto oltre ai Carabinieri di Savona, i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare la salma, l’automedica del 118, la polizia locale e la Croce Rossa di Savona.

 

