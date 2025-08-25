  • News24
Disagi

Savona, auto parcheggiate selvaggiamente in via Sormano bloccano sette bus: traffico paralizzato

La scena è stata ripresa da una signora che ha poi postato il video su Facebook

Savona. In via Sormano traffico completamente paralizzato. A causare il caos in pieno centro a Savona sono state tre automobili parcheggiate abusivamente in doppia fila che, conseguentemente, hanno bloccato sette bus di Tpl, con i passeggeri a bordo. È successo questa mattina a Savona, e la scena è stata ripresa da una signora, che ha poi postato il video su Facebook.

Al caos della viabilità ha contribuito anche il fatto che oggi, lunedì 25 agosto, è giorno di mercato e quindi, con via Paleocapa chiusa, i bus fanno giri diversi rispetto al percorso consueto settimanale.

Il traffico successivamente è tornato alla normalità.

