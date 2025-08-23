Savona, atto vandalico ripreso dalle telecamere in un locale in Darsena

Savona. Un vero e proprio atto vandalico gratuito ripreso dalle telecamere ai danni di un locale nella Darsena di Savona, con tavoli e sedie lanciati senza motivo da due giovani.

L’episodio risale alla notte tra giovedì e venerdì, con i due ragazzi immortalati dalle immagini della videosorveglianza che hanno messo a soqquadro il dehor.

Il locale, questa estate, era già stato presa di mira dai ladri e non sono mancati interventi delle forze dell’ordine per alcune risse notturne nella zona, che hanno destato allarme e preoccupazioni tra i commercianti e gli stessi esercenti.

Inoltre, solo alcuni giorni fa, altri giovani avevano preso a calci le sedie e due tavoli.

Ora, il titolare farà formale denuncia sull’accaduto.