Savona. L’appuntamento era alle 18,30 e l’allenamento alle 19,30. Ma i discorsi alla squadra sono durati molto meno del previsto e già poco dopo le 19 i biancoblù di mister Emanuele Cola hanno iniziato la preparazione ufficiale dopo la settimana di “avvio” facoltativa, a cui ha comunque partecipato quasi tutta la rosa.

Eccellenza subito

D’altronde, l’obiettivo è chiaro e la strada che si intende perseguire lo è altrettanto. Lo hanno detto a chiare lettere il direttore sportivo Alessio Barone (qui) e mister Cola (qui) a IVG presentando la stagione: la squadra per vincere c’è e ora deve dimostrarlo il campo. Per raggiungere l’Eccellenza al primo colpo, cosa riuscita di recente al Millesimo, si continuerà sulla strada del calcio uomo contro uomo visto in Prima Categoria.

Che Savona vedremo?

Davanti a Moraglio, partono in pole per una maglia da titolari Colombo, Schirru e Garbini. Ma occhio al giovane Toskaj, di cui si dice un gran bene. La regola, quest’anno, impone di avere sempre in campo almeno un 2006 e un 2007. Nell’infornata di ragazzi descritti da Barone, tra i più pronti sembra essere Di Giosia, che potrebbe ricoprire la casella di quinto nel 3-5-2. Sulla fascia opposta, ballottaggio Durante/Damonte. L’altro under potrebbe agire nei tre in mezzo al campo, dove i big Fossati e, soprattutto, Silvestri dovrebbero giocare un ruolo da protagonisti. Ma il club punta anche tanto sul rilancio di Raja. Concorrenza anche in avanti: una poltrona per due tra Sassari, Rignanese e Zunino con chiaramente la possibilità di entrare e spaccare la partita per chi non inizia dal primo minuto. Il jolly Briano risulterà molto utile in particolare quando la squadra adotterà l’altro schema che ha in testa l’allenatore, il 3-4-2-1.

La novità nello staff tecnico è l’introduzione del match analyst. Lo farà una vecchia conoscenza del calcio ligure come Lorenzo Ninivaggi, ex di Cairese e Veloce tra le altre.

La rosa

Portieri: Moraglio, Fois e Rosasco (07)

Difensori: Calcagno M., Ciminelli, Colombo, Cortesi (07), Gaggero, Schirru, Toskaj (06), Quinti, Cartiere (07), Damonte, Di Giosia (07) Durante e Incorvaia

Centrocampisti: Calcagno A. (06), Covelli (08), Fossati, Raja, Saracco, Silvestri e Turone (06)

Attaccanti: Briano, Rignanese, Sassari e Zunino

Lo staff tecnico

Allenatore: Cola

Vice allenatore: Ravenna

Preparatore dei portieri: Amicone

Match analyst: Ninivaggi