Savona, al centro commerciale “Il Gabbiano” arriva il “Desbarassu” di fine saldi

Sabato 23 e domenica 24 agosto a “Il Gabbiano” di Savona arriva il classico “Desbarassu” di fine saldi.
Gli operatori della galleria del centro commerciale del gruppo Coop Liguria allestiranno spazi fuori dai negozi per promuovere i prodotti con gli ultimi sconti della stagione estiva.
Un’iniziativa che oltre a coinvolgere i tradizionali settori merceologici come l’abbigliamento, telefonia, articoli per la casa, accessori e regalo, vedrà il coinvolgimento anche del settore della ristorazione, con prove gratuite e sconti dedicati.
Il Desbarassu si terrà nelle due giornate a partire dalle ore 10.
