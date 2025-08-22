  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Occasioni

Savona, al centro commerciale “Il Gabbiano” arriva il “Desbarassu” di fine saldi

Sabato 23 e domenica 24 agosto dalle ore 10.00

desbarassu gabbiano savona

Sabato 23 e domenica 24 agosto a “Il Gabbiano” di Savona arriva il classico “Desbarassu” di fine saldi.

Gli operatori della galleria del centro commerciale del gruppo Coop Liguria allestiranno spazi fuori dai negozi per promuovere i prodotti con gli ultimi sconti della stagione estiva.

Un’iniziativa che oltre a coinvolgere i tradizionali settori merceologici come l’abbigliamento, telefonia, articoli per la casa, accessori e regalo, vedrà il coinvolgimento anche del settore della ristorazione, con prove gratuite e sconti dedicati.

Il Desbarassu si terrà nelle due giornate a partire dalle ore 10.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.