Sat Servizi prosegue nel piano di ammodernamento del parco mezzi: oltre 21 milioni di investimenti entro il 2029

Savona. SAT Servizi continua “con determinazione” il percorso di rinnovamento e potenziamento del proprio parco mezzi, confermando il forte impegno aziendale verso l’efficienza operativa. Recentemente è stato annunciato il piano di investimenti da oltre 21 milioni di euro entro il 2029 finalizzato all’adozione di tecnologie sempre più avanzate e adatte alle specifiche esigenze del territorio.

Nell’ambito di questo programma, sono in arrivo sette nuove lavastrade (con annesse idropulitrici) allestite su veicoli Piaggio NP6, compatte e particolarmente adatte alla pulizia dei centri storici e delle vie più strette e articolate del nostro territorio. Le prime tre unità sono già state consegnate, mentre le restanti quattro lo saranno nelle prossime settimane.

Ogni mezzo è dotato di lancia ad alta pressione, pompa meccanica, serbatoio d’acqua da 1000 litri e una mini barra lavastrade, per garantire un’efficace pulizia di marciapiedi e arredo urbano, anche negli spazi più complessi da raggiungere.

A completare le recenti acquisizioni, SAT Servizi ha acquistato e sono già operativi 2 nuovi automezzi ISUZU M29, equipaggiati con lavastrade e serbatoio da 3000 litri, anch’essi dotati di lancia ad alta pressione per la pulizia urbana. I veicoli, grazie a un braccio brandeggiante posizionato sulla sommità dell’attrezzatura, consentono all’operatore di intervenire agevolmente anche da terra, rendendo più rapidi e sicuri gli interventi in marciapiedi e aree pedonali.

Il presidente di SAT Servizi, Massimo Zunino ha sottolineato i cambiamenti significativi in corso che proseguono secondo le linee definite:“Non investiamo in mezzi solo per rinnovare il parco, ma per rispondere in modo concreto e quotidiano alle sfide di chi vive e lavora nelle nostre città. Ogni nuovo veicolo è uno strumento in più per prenderci cura del territorio con maggiore efficacia. È così che SAT Servizi intende costruire valore, giorno dopo giorno.”