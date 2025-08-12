Santa Corona, consegnate due nuove carrozzine all’Unità Spinale

Pietra Ligure. Questa mattina, lunedì 11 agosto 2025, presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, si è svolta la cerimonia di consegna di due nuove carrozzine, donate grazie all’iniziativa solidale promossa dalla Identity Dance School.

Alla cerimonia erano presenti il dott. Massone, Direttore dell’Unità Spinale, il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e il presidente della Identity Dance School, Joele Ciocca, a testimonianza della stretta collaborazione tra istituzioni, mondo associativo e cittadinanza.

L’acquisto delle carrozzine è stato reso possibile grazie allo spettacolo di danza hip hop organizzato dalla Identity Dance School e andato in scena sabato 14 giugno 2025 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure, con il patrocinio del Comune. L’evento, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, aveva come obiettivo la raccolta fondi a favore dell’Unità Spinale.

Le due carrozzine costituiscono un ausilio indispensabile per garantire ai pazienti una mobilità immediata, in attesa della fornitura definitiva da parte del Servizio Sanitario Nazionale. La disponibilità di dispositivi efficienti e adattabili alle diverse esigenze cliniche rappresenta un supporto fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza.

L’Azienda Sanitaria Locale 2 “Savonese” esprime il proprio ringraziamento alla Identity Dance School per la sensibilità dimostrata e al Comune di Pietra Ligure per il patrocinio.

“Questa iniziativa conferma il valore della solidarietà e della partecipazione della cittadinanza, elementi che rafforzano il legame tra ospedale e territorio e contribuiscono concretamente al miglioramento delle cure”, si legge in una nota di Asl2.