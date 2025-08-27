Sanità, Ugl-Utl Savona: “La burocrazia toglie tempo all’assistenza. E troppo spesso gli infermieri svolgono compiti non di loro competenza”

Liguria. “Attraverso un analisi condotta a livello istituzionale, si evince che vengono sottratti circa il 25% del tempo ad ogni paziente per compilare documenti. È questa la realtà quotidiana negli ospedali italiani: un sistema che carica sulle spalle degli infermieri una mole insostenibile di burocrazia, togliendo tempo all’assistenza qualificata e aumentando il rischio di errori clinici”. Così, in una nota, la segreteria provinciale di Ugl-Utl di Savona.

“Al fine di snellire questa insostenibile burocrazia, la nostra segreteria aveva già proposto alla direzione dell’Asl2 del Savonese di implementare la figura dell’amministrativo di reparto oltre a incentivare un’accelerazione concreta sul fronte della digitalizzazione sanitaria: il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 che rischia di restare una promessa sulla carta”.

“A questo si somma il demansionamento infermieristico – spiega il sindacato – Troppo spesso gli infermieri si trovano a dover svolgere compiti non propri, dalla gestione dei trasporti, alle pulizie fino alle pratiche amministrative, sottraendo tempo all’assistenza”.

“Non possiamo più permetterci che un quarto del tempo degli infermieri venga sprecato: ogni minuto sottratto ai pazienti è un costo in termini di salute e sicurezza. Riteniamo che serva anche una strategia nazionale per ridurre la duplicazione dei dati e liberare energie preziose per l’assistenza”.