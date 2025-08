Sanità nel savonese, Vaccarezza (FI): “Dal PD non accetto lezioni né mistificazioni”

Albenga. “Dopo avermene detto di tutti i colori per anni, quando sostenevo che ad Albenga non avrebbe dovuto aprire un pronto soccorso ma un punto di primo intervento, finalmente, meglio tardi che mai, anche il Pd e il sindaco Tomatis hanno preso atto e riconosciuto ieri in Commissione regionale Sanità che la vocazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, oltre ad una grande sanità programmata, è quella di avere un Ppi aperto h24. In tutti questi anni ho sempre detto che l’apertura di un punto di primo intervento h24 per i codici bianchi ed eventualmente verdi avrebbe potuto contribuire a sgravare il carico sul pronto soccorso del Santa Corona e che insieme i due presìdi avrebbero potuto fornire una risposta importante all’emergenza. I numeri che sono stati ribaditi ieri in commissione regionale sanità confermano pienamente che questa era la strada giusta”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

“Spostandoci poi di qualche chilometro – prosegue Vaccarezza – arriviamo a Pietra Ligure, dove il Pd, con una faccia tosta da medaglia d’oro, mi attacca sul Santa Corona. Vorrei semplicemente ricordare che le persone che oggi mi attaccano, quando in Regione governava il dinamico duo dei ‘due Claudio’, Burlando e Montaldo, che deaziendalizzavano il Santa Corona, se ne stavano comodamente nei loro uffici e non prendevano posizione. Hanno lasciato spennare il Santa Corona senza un motivo economico ed oggi, come se niente fosse, attaccano me, che il Santa Corona l’ho sempre difeso e che so bene che il punto nascite è parte integrante ed irrinunciabile del DEA di secondo livello che tanto dà fastidio ai compagni levantini. Sul Santa Corona e sul punto nascite ho sempre avuto una posizione chiara, e credo di avere anche parte del merito se nella provincia di Savona il piano socio sanitario prevede due punti nascita. I tempi di riapertura devono essere ora certi, visto che il problema del personale è venuto meno con l’apertura contemporanea di Imperia e Sanremo. Su questa battaglia mi aspetterei alleati e non avvoltoi. Tutto il resto sono chiacchiere e mistificazioni”.

“Quindi io dal PD non accetto né lezioni né mistificazioni. Il Partito Democratico sta usando la sanità in maniera politica. Non mette mai il cittadino al centro, ma ne fa una questione di campanile. Tanto è vero che se prendessimo quelli del Pd di Savona, quelli di Pietra Ligure e quelli di Albenga e li chiudessimo tutti in una stanza, dopo 5 minuti dovremmo entrare per sedare la rissa”, conclude il consigliere di Forza Italia.