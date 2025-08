Sanità, emergenza e riorganizzazione: visita dall’assessore Nicolò alle centrali 112 e 118

Genova. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha fatto visita oggi pomeriggio, insieme al direttore generale del Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli, alle Centrali operative 112 e 118 per ringraziare personalmente gli operatori dell’emergenza per il loro impegno quotidiano e confrontarsi con loro sulla nuova riorganizzazione dei Servizi 112 e 118 della Liguria.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di dialogo, ascolto e condivisione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema dell’emergenza-urgenza e garantire sempre la massima tutela della salute pubblica.

“Ho voluto essere presente per esprimere, ancora una volta, un sentito ringraziamento a tutti gli operatori per la grande professionalità, dedizione e impegno con cui ogni giorno garantiscono un servizio fondamentale per la sicurezza e la salute dei cittadini – ha dichiarato l’assessore Nicolò –. Ho colto inoltre l’occasione per ascoltare direttamente il loro punto di vista sulla nuova riorganizzazione del servizio, valutandone insieme punti di forza e aspetti che possono essere migliorabili”.

“Quella di oggi – continua l’assessore – è la prima di una serie di visite che effettuerò sul territorio regionale per approfondire il confronto con tutti gli operatori coinvolti e monitorare direttamente l’evoluzione del nuovo assetto organizzativo”.