Sagra di Bardino e della Lumassina, lo Zoo di 105 a Ceriale, ma anche cultura e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Prosegue l’estate di divertimento e relax in Riviera con tantissimi appuntamenti da non perdere adatti a tutti i gusti ed età. Per gli amanti del gusto e della musica da non perdere la Sagra di Bardino, la Sagra del Vino Lumassina a Feglino e le serate con gli Stornellatori Romani organizzati dalla Locanda da Lisetta di Erli. A Bardineto si respirerà l’aria del Sud America con un evento dedicato ai cavalli “Criollos de America”. Si balla invece a Ceriale con lo show de “Lo Zoo di 105”, mentre la scrittrice Annalisa Cuzzocrea sarà ospite della rassegna Parole Ubikate in mare. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

TORNA LA SAGRA DI BARDINO

Da venerdì 1 a domenica 3 agosto la frazione Bardino Vecchio di Tovo San Giacomo torna ad animarsi con la Sagra Campestre che quest’anno arriva alla sua 40esima edizione.

Dalle 19 ad attendere il pubblico ci saranno buon cibo con ravioli, porchetta alla brace e tanti altri piatti tipici oltre a vini selezionati. Inoltre, per ciascuna delle serate, non mancherà la musica con orchestra.

Come di consueto, a margine della sagra organizzata dalla Parrocchia di Bardino Vecchio, per domenica 3 agosto è stata organizzata anche la 36esima camminata bardinese, camminata collinare di 7 km non competitiva, in collaborazione con Asd Valmaremola. Partenza della corsa alle ore 18.

SAGRA DEL VINO LUMASSINA A FEGLINO

Da sabato 2 a lunedì 4 agosto a Feglino appuntamento con la 47esima Sagra del Vino Lumassina con stand gastronomici e piatti tipici tra cui il fritto di verdure di stagione e acciughe, trippa e cinghiale, farinata, figassin e bugie.

In ogni serata è prevista animazione musicale con Mugugno Finalese (il 2 agosto) e a seguire dj Wasarave; Rewind ’90/2000 (3 agosto); djset con Mugugno Finalese e dj Daxbj (4 agosto).

Tutto il ricavato sarà destinato alla realizzazione di progetti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

MUSICA E BUON CIBO ALLA LOCANDA DA LISETTA

La tradizione romana sbarca in Liguria per due serate imperdibili all’insegna della musica popolare e della buona cucina.

Venerdì 1 e sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 20, il ristorante Locanda da Lisetta di Erli ospita Fabrizio Masci & Gli Stornellatori Romani, gruppo musicale noto per la sua energia travolgente e le performance dal vivo che riportano in scena l’autenticità della romanità attraverso canti, stornelli e balli della tradizione.

Due appuntamenti da non perdere, in cui la musica incontra la convivialità: sarà possibile gustare una “Cena in… musica”, immersi nell’atmosfera allegra e coinvolgente creata dagli artisti in tour.

L’evento si svolgerà presso la Locanda da Lisetta, in Via Piemonte 14 – Erli (SV).

Info e prenotazioni:

Alberto: +39 0182 78 032

Facebook: Ristorante Locanda da Lisetta

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Caffè Noir Lounge Bar e con il supporto del Gruppo Gaudenti Immobiliare – Marina Verde.

“CRIOLLOS DE AMERICA”, DUE GIORNI DEDICATI AI CAVALLI SUDAMERICANI

Sabato 2 e domenica 3 agosto, la splendida Cascina Bormida, al confine tra Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto, si trasforma in un angolo di Sud America grazie alla passione della Cabaña Maria Rosa e dell’Azienda Agricola F.lli Oddone.

L’evento, aperto a tutti e immerso nella natura incontaminata, sarà l’occasione per vivere da vicino il mondo dei cavalli sudamericani, con momenti pensati per adulti, bambini e famiglie.

Si parte sabato alle 15 con una passeggiata a cavallo nei suggestivi boschi che circondano la cascina. Alla sera, dalle 19, ci si ritrova per una cena conviviale con asado argentino, grigliata mista e piatti vegetariani, seguita da una serata di musica all’aperto. Chi vorrà potrà dormire in tenda con la propria attrezzatura, sotto le stelle.

Domenica 3 agosto sarà dedicata alle prove di abilità a cavallo: alle 10.30 la prima prova, Criollos de America, uno slalom a coppie; alle 15.30 la seconda prova, dedicata alla monta di campagna a tempo. A pranzo, ancora sapori sudamericani con grigliata e convivialità per tutti. Le prove si svolgeranno in due categorie, juniores e senior, per permettere anche ai più giovani di mettersi in gioco.

A PAROLE UBIKATE ARRIVA ANNALISA CUZZOCREA

Nell’ambito del Festival Parole Ubikate in Mare, arrivato alla XV edizione e che prevede 28 serate con 31 autori in Piazza Sisto IV a Savona e in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, a cura della Libreria Ubik, del Comune di Savona e del Comune di Albissola Marina, con il contributo di Bper Banca, domenica 3 agosto, alle ore 21,15, in Piazza della Concordia Albissola Marina arriva Annalisa Cuzzocrea che presenterà “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia” (Rizzoli). Conducono la serata Renata Barberis e Lorenzo Caviglia. Ingresso gratuito.

In caso di pioggia l’incontro potrebbe essere svolto al coperto nell’Oratorio San Giuseppe adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i siti social della libreria per conferme o eventuali modifiche di calendario.

LO SHOW DELLO ZOO DI 105 ARRIVA A CERIALE

Nell’ambito della 18esima edizione della rassegna “Rotonda sul mare”, promossa dal Comune di Ceriale e dalla provincia di Savona, in collaborazione con i commercianti e le associazioni cittadine e organizzata dall’Agenzia Hpi Event di Giampiero Baldini, il 3 agosto, alle 21.30, sul palco di piazza della Vittoria arriva lo show de “Lo Zoo di 105”.

Una delle trasmissioni radiofoniche più seguite e irriverenti d’Italia sbarca a Ceriale: Lo Zoo di 105 sarà protagonista di una serata unica, pronta a far scatenare il pubblico con ironia, musica e intrattenimento senza freni.

L’appuntamento è per le ore 21:30, con uno spettacolo dal vivo che promette risate, energia e coinvolgimento totale. Sul palco, le voci storiche dello Zoo.

L’evento è organizzato a cura dell’Agenzia HPI – Hollywood Production Italy di Piacenza, garanzia di qualità e spettacolo.

A LOANO TORNANO I FUGASSIN DEI BIANCHI

Sabato 2 agosto dalle 16 a mezzanotte presso la Casetta dei Lavoratori del Mare in passeggiata a Loano la Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista propone i “Fugassin dei Bianchi”.

Oltre a quelli preparati secondo la tipica ricetta tradizionale ligure, si potranno assaggiare quelli farciti con formaggio, salumi o Nutella e quelli speciali al gusto pesto.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A ROLLO C’E’ “NOTE TRA GLI ULIVI”

Sabato 2 agosto a Rollo di Andora terzo appuntamento della rassegna musicale “Note tra gli Ulivi”: ospite del Borgo sarà il MBC Trio, con Alessio Menconi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria).

Rudy Cervetto è uno dei batteristi italiani più apprezzati con innumerevoli e prestigiose collaborazioni internazionali in oltre 25 anni di carriera caratterizzata da uno stile raffinato ed eclettico. Presidente del più antico club jazzistico d’Italia, il Louisiana di Genova, è membro stabile di molte formazioni come il Philippe Petrucciani quartet.

Riccardo Barbera, fine compositore, è uno dei più sensibili e apprezzati contrabbassisti della scena italiana. Ha infinite collaborazioni con artisti come Enzo Jannacci, Ivano Fossati, Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Al di Meola.

Alessio Menconi è uno dei più stimati chitarristi italiani, apprezzato a livello internazionale. E proprio a lui va quest’anno il Premio per la musica indipendente. Nella serata infatti il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, consegnerà l’Ulivo d’Oro, Premio della Presidenza della Regione Liguria per la Musica Indipendente.

Dopo Paolo Bonfanti, Rudy Rotta, Claudio Capurro, Carlo Aonzo, Dado Moroni, Tommaso Perazzo, Lorenzo Piccone e Rudy Cervetto, questa volta la Giuria ha scelto di assegnare il prestigioso premio a MEnconi, per la sua carriera straordinaria ricca di collaborazioni internazionali.

Menconi, docente al conservatorio Paganini di Genova, vanta premi prestigiosi come il “Gran Prix du Jazz”, l’”Eddie Lang” e il “Jazz Lighthouse”. È stato il chitarrista di Billy Cobham e Paolo Conte, selezionato a Parigi dall’ONJ (Orchestre National du Jazz). Ha partecipato come unico italiano ad una compilation dedicata a Jimi Hendrix (“Voodoo crossing”) in compagnia tra gli altri di Robben Ford, Steve Lukather, Hiram Bullock, Larry Coryell. E’ stato inserito come unico italiano in una compilation allegata a “La Stampa” intitolata “I più grandi chitarristi del mondo” e il suo cd “Sketches of Miles” è stato inserito su “Jazz It” tra i 100 migliori dischi di jazz dell’anno.

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30. Un’occasione non solo per sentire buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’estate prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

Sarà la speciale serata per la nostra cavallina "Olly" ad animare il weekend di #Asinolla, in programma sabato, alle ore 19 e 30, con un aperitivo #picnic

Non mancheranno anche le attività con asini e cavalli.

SABATO 2 agosto apertura dalle 16.00 alle 23.00… Ore 16 e 30 A SPASSO CON SANTIAGO, il nostro mini pony ormai mascotte di AsinOlla… A seguire giretti in sella nell’uliveto

E come ogni sabato sera spazio al Bbq Night Party!

DOMENICA 3 agosto apertura dalle 10.00 alle 18.00 per picnic e pranzi nella natura, oltre alle postazioni barbecue.

Alle ore 16 e 30 MERENDA IN STALLA: tante coccole per gli asini e una gustosa merenda da consumare nella stalla insieme a loro.

ALLE 17:30 tornano i GIOCHI IN SELLA, per divertenti momenti di gioco insieme a pony e cavalli.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

