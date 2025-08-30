Coppa Italia d’Eccellenza, la S.F. Loano riacciuffa il Taggia all’ultimo: finisce 2-2

S.F. LOANO 2 (5′ Campelli, 87′ Alberto) vs 2 (23′ Peirano, 81′ Pellicanò) SPORTING TAGGIA SANREMO

94′ Termina qua la partita! Pareggio guadagnato in extremis dal Loano dopo una prova decisamente più pimpante degli avversari. Si deciderà tutto a Taggia per il passaggio del turno.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero. Punizione per il Taggia da un’ottima mattonella.

87′ Punizione dalla trequarti per il Loano, pallone rimpallato che Cauteruccio la mette dentro e Auteri calcia, poi sbuca dal niente Alberto! Cambio azzeccato di Lupo, segna subito il subentrante e riporta in parità la sfida.

84′ Il Loano non demorde e riprende da dove aveva interrotto prima di prendere il gol dello svantaggio. Bellissima palla filtrante per Leo che come un fulmine mette dentro per Auteri che colpisce di testa ma non riesce a schiacciare. Pallone alto di poco sopra la traversa.

81′ Pellicano cerca di sgusciare in area e viene atterrato, a sorpresa calcio di rigore per il Taggia che fino ad ora, nel secondo tempo, aveva prodotto veramente poco. Sul dischetto Pellicano, Pusceddu indovina l’angolo ma non riesce a prendere il pallone! Pellicano porta in vantaggio i suoi! Taggia in vantaggio.

78′ Prima del fallo di Basso, brutto contrasto quello rimediato da Valentino nel tentativo di proteggere palla. Lo si può notare dal tocco con la mano sotto la coscia. Lupo non vuole rischiare e chiama subito il cambio, al suo posto Alberto. Cambio anche per il Taggia, dentro Sina per Cassini.

77′ Basso ancora a pressare tutti senza mai fermarsi. Poi forse ci mette troppa foga nel tentativo di recuperare la palla e rimedia il cartellino giallo.

72′ Fiuzzi decide di mandare in campo Trucchi, in panchina torna Avandro.

70′ Continua l’assedio del Loano, il Taggia non ha mai oltrepassato la linea di centrocampo in questa ultima frazione. Dall’altra parte il Loano fatica e non poco a trovare la rete che garantirebbe il vantaggio.

60′ Il Loano ha monopolizzato la partita. Giocano solo loro con il Taggia in difficoltà in questo frangente. Auteri raccoglie l’ennesimo pallone e lo mette alto nel cuore dell’area dove spunta Cauteruccio che colpisce di testa, altra paratona di Frenna! Forse il giocatore rossoblù schiaccia troppo il pallone senza imprimerci la potenza giusta, altra occasione buttata.

57′ Pallone lungo amministrato moto bene da Auteri, tocco per Cauteruccio che poco prima di servirla al compagno viene colpito alle spalle da Peirano nel tentativo di recuperare palla, ammonito.

56′ Altro cambio per Lupo, dentro Cauteruccio per Bonifazio.

54′ Campelli su corner mette dentro una palla deliziosa, non arriva per poco Basso che ha tentato la zuccata. Rimpallo, Campelli recupera il pallone e si procura il fallo sulla trequarti.

51′ Taglio di Auteri notato da Valentino che lo serve, conclusione che spacca il palo della porta! A pochi passi il capitano del Loano si divora il vantaggio!

50′ Il Loano è entrato con il mordente della prima frazione di inizio partita, pressando ogni pallone giocabile. Si distingue Basso in questa fase, efficace la sua corsa per recuperare diversi palloni.

45′ Si riprende! Pallone questa volta messo in gioco dal Loano. Recupera il difensore del Taggia e innesca Avandro che si trova però in posizione di fuorigioco. Lupo opera subito un cambio, fuori Celella per Lingua.

Secondo tempo

46′ Termina qua il primo tempo, pareggio in questi primi 45 minuti.

45′ Assegnato un minuto di recupero. Intanto Rimondo brilla con un numero per liberarsi dalla pressione e mette dentro senza trovare nessun compagno. Per adesso è il migliore dei suoi in campo.

42′ Servito Auteri che dribbla Leggio, il giocatore avversario cerca di prendergli palla ma falcia solamente il capitano del Loano. Ammonito.

38′ Altra conclusione di Rimondo che prova a cercare il gol del vantaggio, pallone a lato di pochissimo.

37′ Punizione per il Taggia, è un’ottima posizione per provare a calciare in porta o metterla dentro. Il giocatore del Taggia decide di provare a metterla sul sette, ma Pusceddu blocca in un tempo.

33′ Super occasione per il Loano! Rimondo serve alto Campelli che se la porta in avanti con la testa, poi a tu per tu con Frenna calcia a botta sicura, paratona del portiere ospite! Sulla ribattuta non riesce Celella ad aggiustarsela e perde il tempo senza impensierire la porta del Taggia.

30′ Dopo la punizione riparte forte e molto ordinato il Loano, Basso serve Auteri che prova a mettere sul fondo. Rimpallo della difesa e Campelli prende il pallone, servito Rimondo che dopo aver preso quasi il fondo si accentra e calcia. Conclusione che non impensierisce Frenna, pallone bloccato in un tempo.

29′ Sventagliata alta, Balla prende il tempo e salta sopra Gallo, fallo ed anche ammonizione secondo Cambiaso, anche se dalle sensazioni sembra che il giocatore abbia preso solo il pallone.

27′ Si lotta su ogni pallone in questo momento della partita. Loano molto fisico in questi primi istanti rispetto al Taggia, con una situazione di parità generale contrapposta alle prime fasi del match dove a fare la partita erano esclusivamente i padroni di casa.

23′ Punizione per il Loano, è uno schema non riuscito e allora riparte il Taggia. Sventagliata verso Cassini che si libera della pressione e va verso il fondo. Poi al limite dell’area vede dentro Peirano che stoppa e calcia! Tiro rasoterra precisissimo nell’angolo basso alla destra di Pusceddu, non può quasi nulla qua l’estremo difensore. Partita nuovamente in parità.

14′ Avandro a tu per tu con Pusceddu sul primo palo, la conclusione gonfia l’esterno della rete.

10′ Primi sprazzi di Taggia che arriva nell’area di Pusceddu, calcia da pochi passi Grisi che trova però l’opposizione della difesa avversaria.

7′ Continua a giocare forte il Loano, Auteri serve Celella che come un fulmine prova il tiro da posizione impossibile. Pallone alto di poco. Intanto Fiuzzi opera il cambio, Cavallero non riesce a stare in campo, al suo posto Gallo.

5′ Dopo qualche minuto per rimettere temporaneamente i due giocatori ancora a terra dopo il contrasto, si batte la punizione. Rimondo e Campelli sulla palla, il primo parte e va oltre e il secondo spacca il sette! Che gol ha fatto Campelli, la sblocca lui la sfida! Un arcobaleno da traiettoria incredibile, rimane imbambolato Frenna, non la vede neanche partire!

3′ Amministra bene il Loano, pallone raccolto da Rimondo che di testa favorisce Campelli. Stop e pallone dentro per Auteri che non arriva, spezzata di Cavallero per Bonifazio che arriva come un fulmine e prova a calciare, brutto fallo del giocatore del Taggia e punizione da pochissimi passi per il Loano, forse la prima vera possibilità di sbloccare la partita già nei primi minuti. Intanto si delineano le posizioni in campo. Entrambe le squadre con la difesa a quattro, il Taggia ne posiziona uno in più dietro in fase di non possesso. 4-3-3 per Lupo, 4-2-3-1 per Fiuzzi.

1′ Si inizia! Pallone toccato da Avandro che sancisce ufficialmente l’inizio della partita. Recupera subito con il suo capitano il Loano, poi Auteri serve Leo che si guadagna il calcio di punizione. Campelli e Rimondo sulla battuta, quest’ultimo non riesce a metterla a dovere senza però perdere il possesso.

Primo tempo

Ecco le formazioni del match:

S.F. Loano: 1 Pusceddu, 2 Rimondo, 3 Leo, 4 Basso, 5 Lufi, 6 Balla, 7 Campelli, 8 Valentino, 9 Celella, 10 Auteri, 11 Bonifazio. A disposizione: 12 Scalvini, 13 Lingua, 14 Alberto, 15 Oxhallari, 16 Giraudo, 17 Youssufa, 18 Rizzonato, 19 Cauteruccio, 20 Zambarino. Allenatore: Lupo.

Sporting Taggia Sanremo: 1 Frenna, 2 Cavallero, 3 Grisi, 4 Colantonio, 5 Carletti, 6 Leggio, 7 Cassini, 8 Peirano, 9 Avandro, 10 Pellicanò, 11 Cava. A disposizione: 12 Ciccia, 13 Cusma, 14 Romeo, 15 Gallo, 16 Sina, 17 Trucchi, 18 Baracco, 19 Ciccone. Allenatore: Fiuzzi.

Arbitro dell’incontro il signor Thomas Cambiaso di Imperia, coadiuvato da Andrea Dellerba di Imperia e Doci Florjana di Savona.

Ceriale. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la prima partita dell’anno sportivo 25/26. Apre le danze, come di consueto, la Coppa Italia d’Eccellenza. Primo match della competizione già terminato con il risultato di 0-0 tra Carcarese e Fezzanese, ora è il momento di S.F. Loano vs Sporting Taggia Sanremo. Prime gare utili per testare sul campo quanto si è lavorato in estate e nelle amichevoli estive, con la differenza che ora si fa sul serio, cominciano le gare ufficiali.

Per Lupo prima partita in panchina con i colori rossoblù del Loano, oltre a diversi volti nuovi che probabilmente debutteranno sia dal primo minuto che a gara in corso. Discorso valido per il Taggia, che cercherà di mettere a dura prova i padroni di casa. Sfida che si gioca al Merlo di Ceriale, stadio di casa del Loano per queste prime partite fino al termine dei lavori del manto dell’Ellena.