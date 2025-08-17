Rottura di una condotta idrica ad Alassio: guasto riparato, erogazione in fase di ripristino in tutta la città

Alassio. Sta lentamente tornando regolare in tutta la città l’erogazione dell’acqua ad Alassio, dopo il grave danno alla condotta lungo la via Iulia Augusta verificatosi ieri pomeriggio.

Le operazioni di riparazione si sono concluse nella tarda serata di ieri, quando i tecnici di Sca hanno chiuso lo scavo e avviato le fasi di pompaggio e riempimento delle vasche di distribuzione.

Durante la notte e nella mattinata odierna l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata su tutto il territorio comunale e, compatibilmente coi tempi tecnici necessari, il flusso è più o meno rapidamente tornato regolare ovunque in città.

Nell’immediatezza del guasto e nelle ore successive, il comune di Alassio, tramite il gruppo comunale di protezione civile, ha organizzato una postazione con autobotte a Moglio per sopperire alla temporanea mancanza di acqua registrata in alcune zone della frazione, dovuta al fatto che in collina il riempimento delle vasche è stato più lento.

Il sindaco Marco Melgrati, l’assessore alla protezione civile Franca Giannotta e tutta l’amministrazione comunale ringraziano “sentitamente il personale di SCA per l’intervento rapido ed efficace, i volontari del gruppo comunale di protezione civile e il comando di polizia locale per l’impegno e la sinergia dimostrati nel garantire il ripristino del servizio nel minor tempo possibile e per il supporto offerto alla cittadinanza tramite le tre autobotti operative durante l’emergenza, costantemente monitorate durante tutto l’anno”.