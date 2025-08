Rotonda sul Mare a Ceriale: annullati gli spettacoli di Paolantoni e Schettini, Bagutti gratis

Ceriale. La rassegna estiva “Rotonda sul Mare” a Ceriale si prepara a un mese di agosto ricco di appuntamenti, ma con alcune variazioni importanti nel programma.

Lo spettacolo di Francesco Paolantoni, inizialmente previsto per giovedì 8 agosto, è stato annullato per motivi tecnici. Anche lo show di Vincenzo Schettini, in calendario per il 21 agosto, è stato cancellato a causa di impegni dell’artista.

Lo spettacolo di Gianmarco Bagutti, in programma per venerdì 9 agosto, sarà gratuito, mentre in origine era previsto a pagamento.

Restano invece confermati e a pagamento gli altri due appuntamenti della settimana: lo spettacolo “Emozioni – Mogol/Carroccia” di mercoledì 7 agosto, e il tributo “Alla scoperta di Morricone” in programma per sabato 10 agosto.